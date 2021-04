Przyszłością pracy biurowej jest elastyczność

W przeszłości wiele firm wymagało przychodzenia do biura, przynajmniej cztery razy w tygodniu. Home office był udogodnieniem, a nie codzienną formą pracy. W przyszłości może to wyglądać zdecydowanie inaczej. Po pandemii będzie większa potrzeba elastyczności - prognozuje Magdalena Hennig Executive Consultancy Manager 7N.

Choć biura 7N w Warszawie i w Gdańsku pozostają otwarte, to zdecydowana większość pracowników kontynuuje pracę zdalną.

7N - chcąc poznać opinie i odczucia swoich konsultantów z trzech kluczowych lokalizacji, czyli z Polski, Danii i Indii - na początku tego roku przeprowadziła badanie ankietowe dotyczące pracy zdalnej.

Praca w duchu hygge? 7N w zeszłym roku dostarczyło pracownikom do domów las w słoiku, co zbiegło się w czasie z obostrzeniami związanymi z zakazem wejścia do lasów i parków.

Agencja 7N ze względu na obecną sytuację epidemiczną w Polsce i niepokojąco rosnącą liczbę zakażeń koronawirusem, zarekomendowała pracownikom ograniczenie wizyt w biurze do niezbędnego minimum.

- Choć nasze biura w Warszawie i w Gdańsku pozostają otwarte, to zdecydowana większość naszych pracowników kontynuuje pracę zdalną. Tylko nieliczna grupa korzysta z możliwości pracy w biurze. Są to przede wszystkim te osoby, którym dom nie zapewnia sprzyjających warunków do efektywnego wykonywania swoich zadań lub których specyfika pracy wymaga obecności w biurze - tłumaczy Magdalena Hennig, Executive Consultancy Manager 7N.

Ucieczka z home office do biura

Czy pracownicy, po początkowych zachwytach home office’em, poznając jego prawdziwe oblicze, „uciekają” do biura przynajmniej kilka razy w tygodniu?

- Z naszych obserwacji wynika, że część osób faktycznie zatęskniła za biurem, kolegami i atmosferą, która panowała przed pandemią. Wielu z nich preferuje pracę w biurze przynajmniej raz w tygodniu, głównie po to, by zobaczyć się ze swoimi współpracownikami, zmienić otoczenie lub po prostu wyjść z domu. Z drugiej strony są też osoby, którym praca zdalna zdecydowanie przypadła do gustu ze względu na brak konieczności poświęcania czasu na dojazdy do pracy - przyznaje Magdalena Hennig.

