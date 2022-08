PSE wkrótce z nową siedzibą w Radomiu

Budowa właśnie ruszyła, a aktualny harmonogram zakłada ukończenie projektu w ciągu 24 miesięcy. Budynek posiada wiele zaawansowanych rozwiązań technicznych, w tym infrastruktura serwerowni w najwyższej klasie dostępności.

Ten kontrakt otwiera nowy rozdział w 32 letniej historii firmy FAST Group, która od ponad 20 lat specjalizuje się w budowie najnowocześniejszych obiektów typu Data Center w naszym kraju – co było niezbędnym warunkiem kwalifikacji do tego przetargu. To bardzo ciekawe wyzwanie inżynierskie, niezwykle wymagający i świadomy klient. Cieszy nas również współpraca z doświadczonym konsorcjantem o bogatym portfolio jakim niewątpliwie jest PORR – myślę, że obie strony będą się mogły wiele od siebie czegoś nauczyć - komentuje Michał Redlich V-ce prezes FAST Group.