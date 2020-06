Pula inwestycji zarządzanych przez Globalworth coraz większa

Model zarządzania właścicielskiego to jeden z najważniejszych elementów strategii Globalworth. - Pozwala on nam na bliższy kontakt z najemcami, którzy czerpią korzyści z tego, że jesteśmy nie tylko właścicielem budynków, ale i dobrym gospodarzem. Dlatego też systematycznie zwiększamy udział nieruchomości zarządzanych przez nasz zespół. Od czerwca do tego grona dołączy kolejnych pięć budynków, które mimo różnej lokalizacji mają wiele cech wspólnych. Jedną z nich stanowią renomowani najemcy, którzy są z nami od wielu lat. To między innymi tak znane firmy jak International Paper, Philips, Deutsche Bank, Santander, BNP Paribas, Eurozet Radio, Capita, Baxter Centrum Kultury Koreańskiej czy ZBP. Jesteśmy dumni z owocnej współpracy z tak rozpoznawalnymi parterami. Jestem przekonany, że przejmując zarządzanie wspomnianymi biurowcami będziemy mogli jeszcze lepiej zadbać o wszystkie firmy najmujące powierzchnie w tych budynkach - mówi Maciej Kamiński, Head of Property & Facility Management w Globalworth Poland.

Centrum Biurowe Lubicz to dwa nowoczesne budynki biurowe klasy A położone w prestiżowej dzielnicy Krakowa i w znakomitej lokalizacji w pobliżu Ronda Mogilskiego, historycznego Starego Miasta, dworca Kraków Główny, Galerii Krakowskiej i kampusów akademickich. Oba budynki posiadają certyfikaty BREEAM na poziomie Very Good. Obecnie w Centrum Biurowym Lubicz I trwają zaawansowane prace związane z nadbudową ponad 2 000 mkw. nowej powierzchni.

Bliski Centrum to sześciopiętrowy budynek położony jest w biznesowym centrum Warszawy. Budynek położony jest w odległości zaledwie 400 metrów od ulicy Marszałkowskiej, jednej z najważniejszych stołecznych arterii komunikacyjnych i niedaleko Alei Jerozolimskich. W pobliżu znajdują się ważne instytucje rządowe i finansowe.

Philips House to budynek, który na stałe wpisał się w krajobraz biurowy Alei Jerozolimskich. Od lat mieści się w nim główna siedziba firmy Philips. 4-kondygnacyjny budynek biurowy oferuje blisko 6 000 mkw. i około 170 podziemnych miejsc parkingowych. Atutem lokalizacji jest bliskość zarówno centrum miasta, portu lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie, jak i obwodnicy Warszawy.

Nordic Park jest ośmiopiętrowym biurowcem położonym na Powiślu. Należy do kategorii tzw. butikowych budynków biurowych, co oznacza, że nie jest częścią dużego kompleksu biznesowego. Ciekawa, a jednocześnie dogodna lokalizacja blisko wszystkich stołecznych środków komunikacji publicznej sprawia, że szybko i wygodnie można wydostać się z miasta, a także dotrzeć do ścisłego centrum.

Batory Building I to sześciopiętrowy biurowiec położony przy Alejach Jerozolimskich, jednej z głównych arterii komunikacyjnych stolicy. Architektura budynku nawiązuje do słynnego polskiego luksusowego transatlantyku „Stefan Batory". Atutem lokalizacji jest bliskość zarówno centrum miasta, portu lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie, jak i obwodnicy Warszawy.

Wszystkie wspomniane wyżej warszawskie inwestycje mogą pochwalić się certyfikatami BREEAM na poziomie Excellent.