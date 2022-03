Punkt recepcyjny dla uchodźców z Ukrainy powstał w Eximius Park

Wojewoda małopolski Łukasz Kmita otworzył na terenie kompleksu biurowego Eximius Park nowy punkt recepcyjny dla obywateli Ukrainy szukających schronienia w Małopolsce. W budynku 800 zaadaptowano ok. 940 metrów kwadratowych powierzchni.

Dzięki wsparciu i zaangażowaniu licznych partnerów zostały przygotowane i wyposażone wielofunkcyjne pomieszczenia, w tym pokój dla matki z dzieckiem, pokój zabaw dla starszych dzieci czy pokój dla seniorów.

Na miejscu zostanie zapewnione zarówno wsparcie językowe (tłumacz), jak i psychologiczne. Co ważne, punkt będzie działał 24 h na dobę.

Schronienie w Eximius Park może znaleźć jednocześnie 150 osób. W miarę rosnących potrzeb liczba ta może zostać zwiększona do 200 osób.

– Miejsce, które wybraliśmy na punkt recepcyjny, wyróżnia się harmonią otoczenia, dużym potencjałem. Jest również doskonale skomunikowane z Krakowem. Będzie stanowiło wsparcie dla punktu recepcyjnego działającego na krakowskim dworcu PKP. Chcieliśmy, aby mogli w tym otoczeniu odpocząć, przygotować się i zaplanować dalsze kroki – wyjaśnia wojewoda Łukasz Kmita.

Schronienie w Eximius Park może znaleźć jednocześnie 150 osób. W miarę rosnących potrzeb liczba ta może zostać zwiększona do 200 osób. Obywatele Ukrainy będą mieć do dyspozycji między innymi dwa wyposażone aneksy kuchenne i pełne zaplecze sanitarne. Pokoje wyposażone są w miejsca do odpoczynku, zaplanowano także przestrzeń umożliwiającą przechowywanie rzeczy oraz izolatkę. Potrzebujący mogą skorzystać z przygotowanej dla nich przez darczyńców szafy z ubraniami. Na terenie kompleksu znajduje się strefa rekreacji i boisko sportowe, z których także będą mogli skorzystać goście z Ukrainy.

Bezpieczna przystań dla uchodźców

W przygotowanie tego miejsca, swoistej bezpiecznej przystani, dla osób przebywających długą drogę zaangażowały się różne podmioty, zarówno organizacje pozarządowe, firmy prywatne, jak i indywidualni ludzie o wielkim sercu. Nieocenionym wsparciem okazała się pomoc międzynarodowej fundacji Save the Children, która wraz z firmą Ikea wyposażyła przestrzenie dla dzieci. Dzięki darowiznom firm takich jak Amazon, Biedronka czy Maspex zgromadzono zapasy żywności i środków higienicznych.

– Cieszymy się, że możemy pomagać – mówi Katarzyna Peto-Ziemkiewicz, dyrektor operacyjny Eximius Park. – I jesteśmy wdzięczni, wszystkim którzy przyłączyli się do tej akcji, naszym najemcom za życzliwość i wsparcie inicjatywy utworzenia punktu pomocy na terenie kompleksu, całemu zespołowi First Property Poland, który podarował ubrania, wyposażając ogólnodostępną szafę dla naszych gości. Szczególne podziękowania dla zarządcy obiektu, firmy Gegenbauer, której pracownicy w ekspresowym tempie wykonali przebudowę instalacji sanitarnych i zamontowali dodatkowe prysznice.

Pozytywna energia współpracy

– Podziękowanie kierujemy także do pracowników naszej firmy ochroniarskiej, którzy złożyli się na suszarki na pranie, przybory szkolne i słodycze. Wszystkim nam towarzyszyła pozytywna energia współpracy, którą chcemy się podzielić z naszymi gośćmi z Ukrainy. Ta współpraca jest namacalnym przykładem społecznej odpowiedzialności biznesu. Na co dzień w Parku mieszczą się biura kilkunastu międzynarodowych firm, które już pytają nas, jak mogą zaangażować się w tej projekt – dodaje Katarzyna Peto-Ziemkiewicz.