Punkt Take & Go dla uchodźców wojennych w Olivia Centre otwarty

W sobotę, 2 kwietnia otwarto sklep "Take and Go Olivia Centre" w Gdańsku. Punkt powstał dzięki współpracy Olivia Centre, Fundacji Inicjowania Rozwoju "UP Foundation" i Miasta Gdańsk, w ramach inicjatywy Gdańsk - Pomaga.

To drugi, po "Take and Go Madison" punkt wydawania darów dla uchodźców dotkniętych wojną w Ukrainie w tym regionie.

Punkt będzie otwarty przez sześć dni w tygodniu. Uchodźcy będą mogli zaopatrzyć się tu w rzeczy codziennego użytki m.in. chemię domową i przedmioty szkolne.

- Pomoc migrantom wojennym to moment głębokiej empatii, spotkania z ludźmi, którzy cierpią, którzy stracili swoje domy, kontakt i bliskość ze swoimi ukochanymi. To jest coś, czym możemy się podzielić. Nie oddamy im tej bliskości, tęsknoty, ale możemy dać im bezpieczeństwo, godne funkcjonowanie, życzliwy uśmiech. Pokazać, że są mile widziani, że są w przyjacielskim środowisku. Dziękuję za to zaangażowanie - podkreślała podczas otwarcia punktu Monika Chabior, zastępczyni prezydenta miasta Gdańsk ds. rozwoju i równego traktowania.

Soczewka dobra

- Myślę, że to miejsce - Olivia Centre - jest super. Pracuje tu dużo ludzi z całego świata. Jest dużo aktywnych przedsiębiorstw, firm, które dzięki temu sklepowi będą mogły zdobyć nowe kontakty. Widzę tutaj soczewkę dobra, z czego bardzo się cieszę - dodała.



Bogusław Wieczorek, pełnomocnik zarządu Olivia Centre, podkreślił wagę niesienia usystematyzowanej i stałej pomocy. - Po pierwszych dniach, gdy pomoc odbywała się w ramach spontanicznych porywów serca, od razu braliśmy w tym udział. Nie wyobrażam sobie, żebyśmy również na obecnym etapie nie wyłączyli się w tę pomoc. Myślę, że wyrażę życzenie i nadzieję nas wszystkich, żeby ta pomoc trwała tak długo, jak to będzie potrzebne, ale równocześnie, że będzie trwała jak najkrócej i wszyscy będziemy mogli wrócić do normalności - mówił.



Przewodniczący Zarządu Rady Dzielnicy Oliwa Tomasz Strug podkreślił, że potrzebna jest współpraca i konsekwencja w niesieniu pomocy uchodźcom wojennym. - Wojna jest okrutna, wojna zabija, więc cieszmy się, że możemy w tym uczestniczyć w tak dobry sposób, że możemy pomagać. Apeluję, żebyśmy wytrzymali w naszym miłosierdziu i dobroci, dalej pomagali oraz byli tak solidarni. My, jako Rada Dzielnicy, będziemy to miejsce promować i zachęcać mieszkańców do tego, by wspierali je swoimi darami - podkreślił Tomasz Strug.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

W punkcie dostępne będą rzeczy pierwszej potrzeby

Punkt będzie otwarty od poniedziałku do soboty w godzinach 12:00-18:00. Dary będą pochodziły ze zbiorek rzeczowych i finansowych, w tym darowizn przekazywanych w ramach Gdańsk-Pomaga, dzięki zaangażowaniu mieszkańców oraz dzięki wsparciu firm rezydentów Olivii Centre.

Uchodźcy będą mogli zaopatrzyć się w sklepie w najpotrzebniejsze rzeczy, wśród których znajdują się chemia domowa, kosmetyki i przybory szkolne. W obsługę sklepu będą zaangażowani wolontariusze. Do realizacji idei wolontariatu pracowniczego zostali zaproszeni pracownicy firm działających na terenie Olivii Centre.