Punkty zwrotne dla rynku nieruchomości. Covid-19 przyćmił spór handlowy pomiędzy USA a Chinami

Według Savills, trwający spór handlowy pomiędzy USA i Chinami pozostanie w tym roku w cieniu skutków pandemii Covid-19, ale już przyśpieszył zmiany w strukturze światowego handlu. Na relokacji zakładów produkcyjnych z Chin zyskały inne kraje. Wśród beneficjentów są między innymi Wietnam, który w 2019 roku odnotował wzrost eksportu produktów przemysłowych do USA o prawie 36% (to najszybszy w ubiegłym roku wzrost wymiany handlowej z USA), a także Indie, Malezja, Tajlandia i Korea Południowa.

Czynsze za wynajem powierzchni przemysłowych i magazynowych, na przykład, w mieście Ho Chi Minh, które stało się ważnym ośrodkiem produkcji przemysłowej, wzrosły w ciągu roku do czerwca 2019 roku aż o 54 proc. Indie także odnotowały wzrost zainteresowania wynajmem powierzchni pod lekką produkcję, zwłaszcza ze strony sektora motoryzacyjnego, a wśród szeregu inwestorów, którzy zainwestowali duże wolumeny kapitału na indyjskim rynku nieruchomości, znalazły się między innymi firmy Blackstone i Brookfield. W ubiegłym roku wzrósł również udział w handlu takich krajów jak Austria, Belgia, Francja i Niderlandy, co może zachęcać do inwestowania w nieruchomości na tych rynkach.

Konflikty handlowe z USA mogą w dłuższej perspektywie przyspieszyć utworzenie regionalnego bloku wolnego handlu. Jeszcze w tym roku może zostać podpisana umowa o regionalnym kompleksowym partnerstwie gospodarczym - RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership) przez 16 krajów regionu Azji i Pacyfiku, w tym Chiny, Australię, Japonię, Indonezję i Koreę Południową, wskutek czego powstanie największa w świecie strefa wolnego handlu. Według Savills, przyniesie to wzrost zamożności i stabilności, czyli kluczowych elementów dla inwestorów działających na rynkach nieruchomości.

Z publikacji Impacts firmy Savills wynika również, że nieruchomości związane z sektorem life sciences będą wśród najchętniej wybieranych przez inwestorów ze względu na prognozowane przyspieszenie wzrostu firm z tej branży i ich ekspansję w innych regionach.