PwC pierwszym najemcą .KTW II

PwC Service Delivery Center (PwC SDC) jest częścią sieci firmy doradczej PwC. Ponad 2 tys. pracowników w dwóch lokalizacjach dostarcza usługi do biur PwC w ponad 50 krajach na świecie. PwC SDC jest jedną z największych firm w branży BPO/SSC i nowoczesnych usług dla biznesu w Polsce i na rynku lokalnym.

– W momencie, w którym wszyscy zastanawiamy się, jak wyglądać będzie praca po pandemii wirusa SARS-CoV-2, rozmawiając o roli i przyszłości biur oraz bezpieczeństwie użytkowników, możemy zakomunikować tak poważny krok milowy w procesie inwestycyjnym, jakim jest pozyskanie dużego, solidnego partnera strategicznego. Pomimo wyzwań płynących z otoczenia, powiększamy grono najemców .KTW co potwierdza, że obiekty o najwyższym standardzie użytkowym, oferujące nowoczesne rozwiązania techniczne i wyróżniające się lokalizacją, są doceniane – mówi Maciej Wójcik, Partner Zarządzający w TDJ Estate. – W TDJ Estate tworzymy przestrzenie, które na każdym kroku pozytywnie wpływają na jakość życia ludzi. Kompleks biurowy .KTW wyróżniają optymalne warunki najmu ze względu na stawianie w centrum uwagi przyszłego pracownika, troska o wellbeing środowiska pracy, elastyczność w dostosowaniu do potrzeb użytkowników z uwzględnieniem dużej ilości zieleni w przestrzeniach, zaawansowane systemy techniczne, które skutkują optymalizacją kosztów eksploatacji czy dostępu do zintegrowanego transportu publicznego, co daje rezultat w postaci niskiego śladu węglowego i komfortu użytkowania w erze cyfrowej. Dodatkowo certyfikacja WELL Heath-Safety poświadcza bezpieczeństwo użytkowania biur w czasie COVID i najwyższy standard wypracowanych procedur bezpieczeństwa sanitarnego powrotu do pracy – dodaje.

.KTW II mierzy 133 metry, ma 31 kondygnacji nadziemnych i trzy kondygnacje podziemne. Charakterystyczne przewieszenia konstrukcji widoczne są między 8. a 9. piętrem oraz między 19. a 20. piętrem. Firma PwC SDC zajmie w biurowcu powierzchnię około 10 tys. m kw. brutto, od piętra 9. (z tarasem) do kondygnacji +15. Stanowi to blisko 24 proc. dostępnej powierzchni biurowej w .KTW II.