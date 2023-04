Firma doradcza PwC poinformowała o planach otwarcia nowego biura w budynku E kompleksu Nowy Rynek. Nowe biuro zajmie ponad 700 mkw. powierzchni, Otwarcie biura ma nastąpić już we wrześniu bieżącego roku.

Na zakończonych niedawno prestiżowych targach nieruchomości i inwestycji MIPIM w Cannes, Poznań odebrał nagrodę za znalezienie się w corocznym zestawieniu Europejskich Miast i Regionów Przyszłości.

Raport został przygotowany przez ekspertów fDi Intelligence – branżowego magazynu, należącego do Financial Times.

W najnowszej edycji Poznań znalazł się w ścisłej czołówce, a w kategorii przyjazności dla biznesu zajął drugie miejsce.

– Poznań rozwija się bardzo szybko. Tylko w 2022 roku działalność rozpoczęło tu 11 nowych firm z kluczowych sektorów. Tak dynamiczny wzrost lokalnego biznesu wymaga odpowiedniego wsparcia oraz profesjonalnego doradztwa. To właśnie oferuje nasz partner, firma PwC Polska. My także dokładamy do tego rozwoju naszą cegiełkę, oferując najwyższej jakości powierzchnie biurowe, które ułatwiają firmom funkcjonowanie i pozwalają im realizować swoje plany – mówi Małgorzata Wojtoń, starszy menadżer ds. wynajmu w spółce biurowej Skanska w regionie Europy Środkowo-Wschodniej

Najnowszy najemca Nowego Rynku to organizacja działająca w 155 państwach na całym świecie. Zatrudnia ponad 327 tysięcy osób i dostarcza usługi między innymi w zakresie doradztwa biznesowego, technologicznego, podatkowo-prawnego oraz audytu. W Polsce PwC posiada biura w 7 miastach oraz Financial Crime Unit w Gdańsku, Warszawie i Lublinie, dwa Centra Usług Wspólnych w Katowicach i Opolu oraz oddział PwC IT Services w Lublinie. Polskie spółki PwC zatrudniają ponad 6000 osób.

– Nasze nowe biuro w Poznaniu stanowi ważny element naszej globalnej strategii The New Equation. Cenimy wysoką jakość usług jaką nasi pracownicy z Poznania świadczą zewnętrznym klientom oraz innym firmom sieci PwC - zwłaszcza za ich chęć do współpracy oraz dzielenie się wiedzą. Zapewniamy optymalne i dopasowane do potrzeb warunki pracy, dlatego zdecydowaliśmy się na przeprowadzkę do biura, które wspiera efektywną współpracę i budowanie więzi międzyludzkich” - mówi Mariusz Kozłowski, dyrektor Infrastructure & Procurement PwC Polska.

Pracownicy PwC Polska wprowadzą się do biurowca Nowy Rynek E we wrześniu tego roku. Będą mieli do dyspozycji ponad 700 mkw. powierzchni biurowej, umożliwiającej zarówno pracę zespołową, jak i działanie w ciszy i skupieniu.

Gotowy już wkrótce

Nowy Rynek jest zlokalizowany w samym sercu miasta, tuż przy dworcu Poznań Główny. W okolicy znajdują się liczne punkty usługowe, duże centrum handlowe, a także hotele. Dzięki połączeniom autobusowym i tramwajowym, można dojechać do niego szybko i komfortowo. Wystarczy 15 minut, aby dostać się stąd na lotnisko Poznań-Ławica.

Budynek E, zaprojektowany przez pracownię JEMS Architekci, zostanie oddany do użytku w drugim kwartale tego roku. Na poznański rynek dostarczy 28 500 mkw. powierzchni zrealizowanej zgodnie z zasadami ESG. Projekt Skanska już teraz stworzył zupełnie nowy kwartał miasta, a jego wyróżnikiem będzie wewnętrzny rynek, łączący wszystkie budynki kompleksu, z którego pracownicy i mieszkańcy będą mogli korzystać po otwarciu budynku E. Znajdą się tu drzewa, nasadzenia zieleni i mała architektura. Na placu stanie fontanna. Deweloper zaplanował tu również tężnie solankowe.

Biura z mniejszym wpływem

Raport „Odpowiedzialne inwestycje. ESG na rynku nieruchomości” przygotowany przez ThinkCo między innymi we współpracy Skanska, zwraca uwagę na to, jak bardzo emisyjna jest branża budowlana. W 2020 roku, budynki w państwach należących do Unii Europejskiej były odpowiedzialne za ok. 40% zużycia energii i 36 proc. emisji gazów cieplarnianych z energii. Stąd tak ważne jest, by realizowane dziś biurowce miały możliwie jak najmniejszy wpływ na środowisko naturalne. Nowy Rynek E będzie wyposażony w oświetlenie LED i system zarządzania nim, pozwalające na nawet o połowę niższe zużycie energii. Budynek zasili energia wyprodukowana w 100 proc. ze źródeł odnawialnych. W biurowcu będzie wykorzystywana również tzw. woda szara, czyli nienadająca się do spożycia, ale którą można wykorzystać np. do spłukiwania toalet.

Co ważne, oszczędne gospodarowanie zasobami nie wpłynie na komfort najemców. Ci będą mogli korzystać m.in. z systemu wentylacji z wysokiej klasy filtrami, który dostarczy aż o 30% więcej świeżego powietrza. Klimatyzacja oparta o system belek chłodzących będzie pracować cicho i zagwarantuje komfortową temperaturę oraz wydajność energetyczną. Dzięki odpowiedniej elewacji, pomieszczenia zyskają maksymalną ilość światła naturalnego, a cały budynek będzie mniej narażony na działanie czynników zewnętrznych, umożliwiając w ten sposób bardziej racjonalne zarządzanie gospodarką energetyczną. To wszystko oznacza, że ślad węglowy Nowego Rynku E będzie mniejszy.

Z widokiem na miasto

Wszyscy pracownicy biur w Nowym Rynku E będą mogli korzystać z rozbudowanej infrastruktury rowerowej, na którą składa się 160 miejsc postojowych, szatnie z prysznicami oraz stacje napraw. Na zmotoryzowanych będą czekać 234 miejsca parkingowe. W budynku znajdą się też stacje do ładowania aut elektrycznych. Na najwyższym piętrze zaplanowano taras z widokiem na stolicę Wielkopolski, a także siłownię, z której skorzystają najemcy.

