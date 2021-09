PwC wyda w Polsce 100 mln dolarów. W planach m.in. 5 tys. miejsc pracy

5 tys. nowych miejsc pracy w Polsce, rozwój technologii, usług i kompetencji kadry - zakłada "The New Equation", nowa strategia PwC.

Firma doradcza PwC ogłosiła nową globalną strategię "The New Equation".

Jej celem jest wspieranie klientów w budowaniu zaufania na rynku oraz tworzeniu długoterminowej wartości.

Na świecie PwC stworzy w tym czasie 100 tys. nowych etatów i zainwestuje 12 mld USD.

Polskie spółki PwC zatrudniają ponad 6 tys. osób. Ponad tysiąc z nich to eksperci technologiczni.

"Realizując założenia strategii 'The New Equation' w ciągu kolejnych 5 lat polskie spółki PwC zamierzają stworzyć 5 tys. nowych miejsc pracy, a także zainwestować co najmniej 100 mln USD m.in. w podnoszenie jakości wszystkich usług, nowe usługi chmurowe, technologiczne, usługi typu managed service, ale także w automatyzację procesów audytowych i usług podatkowych, jak również wzmocnienie cyfrowych umiejętności pracowników" - informuje forsal.pl powołując się na informacje PwC.

W Polsce PwC posiada biura w siedmiu miastach oraz Financial Crime Unit w Gdańsku i Warszawie, dwa Centra Usług Wspólnych w Katowicach i Opolu oraz oddział PwC IT Services w Lublinie.