Pyszne.pl pod nowym adresem

MidPoint71, biurowiec realizowany przez Echo Investment we Wrocławiu, będzie nową siedzibą Pyszne.pl – innowacyjnego serwisu do zamawiania jedzenia online z dostawą do domu lub biura. Firma zacznie tu pracę w IV kwartale 2021 roku.

Budowa projektu MidPoint71 przy ul. Powstańców Śląskich 9 wystartowała na krótko przed końcem 2019 roku, a deweloper już może pochwalić się pierwszą podpisaną umową najmą powierzchni biurowej. Pyszne.pl zajmie 3,5 tys. mkw. powierzchni.

– MidPoint71 to centralna lokalizacja i szereg usług na wyciągnięcie ręki, i to te atuty projektu przyciągają takich najemców jak Pyszne.pl. Pierwsza podpisana umowa najmu w projekcie, którego budowa ruszyła kilka tygodni temu, to dla nas szczególne wyróżnienie. Potwierdza to, że MidPoint71 to trafiona w punkt inwestycja – mówi Katarzyna Kubicka, dyrektor regionalna Echo Investment. – Nasze biurowce oferują klientom nowoczesną przestrzeń do pracy. Nowoczesną to oczywiście znaczy jakościową oraz zaprojektowana zgodnie z najnowszymi trendami w biznesie, czyli skupioną na pracownikach i ich potrzebach. Takie właśnie rozwiązania będą zastosowane w nowym biurze naszego klienta. Myślę, że niektóre mogą zachwycić ich pracowników – dodaje.

Marka Pyszne.pl należy do Takeaway.com - serwisu do zamawiania jedzenia online w Europie kontynentalnej i Izraelu. Założona w 2000 roku grupa szybko wzrosła i stała się wiodącym serwisem do zamawiania jedzenia online w Europie kontynentalnej, działającym w Holandii, Niemczech, Polsce, Belgii, Austrii, Izraelu, Szwajcarii, Luksemburgu, Portugalii, Bułgarii i Rumunii. Grupa zatrudnia ponad 4. 500 pracowników.

– Pyszne.pl jest niekwestionowanym liderem zamówień jedzenia online w Polsce. Dynamiczny wzrost oraz współpraca z ponad 7 000 restauracji partnerskich wymaga odpowiedniego przygotowania samej organizacji. Naszym priorytetem jest zapewnić pracownikom inspirującą i nowoczesną przestrzeń wspierającą ich w podejmowaniu codziennych wyzwań – mówi Arkadiusz Krupicz, współzałożyciel i dyrektor zarządzający Pyszne.pl.

Do wyboru lokalizacji i dopracowania szczegółów umowy przez Pyszne.pl doszło dzięki współpracy z firmą Walter Herz, która zajmuje się strategicznym doradztwem w zakresie wynajmu biur, projektów inwestycyjnych oraz projektów hotelowych.

– Jesteśmy przekonani ,że wybrany przez nas budynek w pełni zaspokoi wszystkie wytyczne najemcy. Biorąc pod uwagę wczesny etap negocjacji, zagwarantowaliśmy zespołowi Pyszne.pl do wyłącznej dyspozycji 650 metrowy taras – dodaje Kamila Królikowska, Senior Negotiator w Walter Herz.

