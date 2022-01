Pytania o przyszłość regionu. Trwa Property Forum Śląsk 2022!

Zapraszamy na konferencję Property Forum Śląsk, która odbędzie się podczas 4 Design Days w dniach 27-28 stycznia 2022 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach!

Ostatnie lata to czas wielkiej metamorfozy Górnego Śląska, który był postrzegany jako szare, postindustrialne miejsce na mapie Polski. Dziś ten region wybierają najwięksi międzynarodowi inwestorzy i główni gracze rynku nieruchomości. Jaką rolę w rozwoju Śląska odgrywają inwestycje komercyjne? Jak wzmacniać przewagi konkurencyjne regionu i jakich inwestycji potrzebują śląskie miasta, aby przyciągać międzynarodowy biznes?

Będą z nami m.in.:

Tomasz Zydorek, Leasing Director, Cavatina Holding SA

Jolanta Jaworska, wiceprezes ABSL, dyrektor ds. publicznych i regulacyjnych IBM Polska & Kraje Bałtyckie



Maciej Madejak, Chief Development Officer, MDC2

Marcin Bazylak, prezydent Dąbrowy Górniczej



Aurelia Rachtan, Senior Development Manager, Panattoni

Bogumił Sobula, wiceprezydent Katowic

Janusz Michałek, prezes zarządu, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna

Kazimierz Karolczak, przewodniczący zarządu, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Marcin Nowak, Managing Director, Ammega Business Services

Marek Pawełczyk, prorektor ds. nauki i rozwoju, Politechnika Śląska

Sabina Bartyzel, SVP Operations Accor Eastern Europe, Accor

Arkadiusz Czech, burmistrz Tarnowskich Gór

Marcin Stolarz, prezes zarządu, PTWP Event Center

Ireneusz Węgłowski, prezes, Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego, przewodniczący rady, Polska Organizacja Turystyczna, przewodniczący rady nadzorczej, Orbis Group

Paweł Essel, Head of Real Estate, Action Polska

Mirosław Huczek, prezes zarządu, TEDi Sieć Handlowa

Marek Mazur, Head of the Investment and Management of Warehouse Facilities, InPost



Emilia Dębowska, Senior Marketing & Sustainability Manager, Panattoni Europe

