Pzedszkole nowym najemcą biurowca Atal

Autor: propertynews.pl

Dodano: 09 cze 2020 10:44

Ogólnopolski operator przedszkoli Fair Play otworzy swoją placówkę we wrocławskim kompleksie biurowym Krakowska 35 realizowanym przez ATAL Business Centers. Przedszkole i żłobek uruchomione zostaną wiosną 2021 roku, kiedy to planowane jest oddanie biurowca do użytku. Placówka posiadać będzie własny teren rekreacyjny w zielonym otoczeniu i będzie mogła przyjąć blisko 100 dzieci.