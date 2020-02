PZU przenosi się do Generation Park

Po 20 latach Grupa PZU opuszcza warszawski biurowiec PZU Tower. Ubezpieczyciel podpisała list intencyjny ze spółką Skanska, który zakłada wynajem powierzchni w kompleksie Generation Park. Kilka tysięcy pracowników PZU przeniesie się do nowej lokalizacji w drugim kwartale 2022 roku.

Umowa została podpisana na 10 lat. W tym czasie Grupa PZU przeanalizuje możliwości i podejmie decyzję o przyszłości dotychczasowej siedziby. Działka, na której stoi PZU Tower, nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego, dlatego Grupa PZU w najbliższym czasie wystąpi o decyzję dotyczącą warunków zabudowy. Dopiero wówczas zostanie podjęta decyzja o przyszłości PZU Tower.

Budynek PZU Tower zlokalizowany w centrum Warszawy przy al. Jana Pawła II 24 początkowo miał spełniać funkcje hotelowe, a następnie został przeprojektowany na cele biurowe. W projekcie wykorzystano technologie, które obecnie są już nieefektywne i nie spełniają współczesnych standardów dla powierzchni biurowych z zakresu organizacji i ergonomii pracy oraz ochrony środowiska.

- Tymczasowa zmiana siedziby centrali PZU to dla nas i naszych pracowników nowe otwarcie. Chcemy przedefiniować myślenie o miejscu pracy zespołu, ponieważ nasze hasło #nowePZU to również nowe myślenie o środowisku zawodowym. Przenosiny będą kolejnym krokiem na drodze do burzenia silosów i budowania przestrzeni przyjaznej dla pracowników oraz ułatwiającej im funkcjonowanie wewnątrz organizacji. Przenosimy się w nowe miejsce, ale docelowo chcemy wrócić na Jana Pawła II 24 – komentuje Paweł Surówka, prezes zarządu PZU.

Tymczasowa centrala PZU będzie się mieścić w budynku Y w Generation Park. To kompleks biurowców położonych przy Rondzie Daszyńskiego w Warszawie. Obecnie trwa tam budowa, a deweloper przewiduje jej zakończenie w I kw. 2021 roku. Kolejnych kilkanaście miesięcy zajmie wykończenie powierzchni biurowej i przeprowadzka pracowników PZU. Docelowo cały proces przeniesienia części pracowników Grupy PZU zakończy się w II kw. 2022 roku.