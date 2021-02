Q22 zaczął rok na zielono

Q22 to jeden z najbardziej zaawansowanych technologicznie i ekologicznych budynków, co zostało potwierdzone certyfikatem BREEAM-Exellent, który posiada tylko kilkanaście obiektów w całej Polsce. Od stycznia 2021 r. biurowiec jest w pełni zasilany zieloną energią pochodzącą ze źródeł odnawialnych (farm wiatrowych). To pierwszy projekt w portfelu Invesco, właściciela budynku w Polsce z takim certyfikatem.

Inwestor wraz z zarządcą, poszli także o krok dalej w zapewnieniu najbezpieczniejszych warunków pracy najemcom biurowca. Pod koniec 2020 r. niezależne, międzynarodowe laboratorium badawcze SGS przeprowadziło w budynku audyt bezpieczeństwa i czystości pod względem wprowadzonych procedur, oceny protokołów i stosowanych środków czystości oraz dokładności sprzątania. Co więcej, oprócz pobrania próbek pod kątem bakterii i drobnoustrojów, zostało pobrane kilkanaście próbek pod kątem COVID-19. Budynek Q22 przeszedł pomyślnie wszystkie badania oraz ocenę czystości. Jednocześnie w ciągu najbliższego roku kilkukrotnie w budynku pojawią się niezapowiedziani przedstawiciele laboratorium w celu dokonania ponownej oceny i weryfikacji utrzymania należytego poziomu czystości.

– Q22 to jeden z flagowych projektów w naszym portfelu nieruchomości w Polsce. Strategię świadomego podejścia do tematów ekologicznych wprowadzamy w naszych obiektach od początku obecności w Polsce. Korzystanie w 100% z energii ze źródeł odnawialnych jest kolejnym i naturalnym dla nas kierunkiem, który zamierzamy kontynuować poprzez działania mające na celu ograniczenia emisji CO2. Równie ważne jest dla nas bezpieczeństwo pracowników i klientów naszych obiektów, dlatego zdecydowaliśmy się na audyt Q22 przez niezależne, międzynarodowe laboratorium badawcze SGS, które oceniło zarówno nasze procedury, jak i samą czystość obiektu i wdrożone środki bezpieczeństwa – mówi Anna Szelc, Dyrektor Asset Management Invesco Real Estate w Polsce.

Biurowiec Q22 zlokalizowany jest przy Al. Jana Pawła II 22. Budynek ma 155 metrów wysokości i powierzchnię najmu na poziomie 53 tys. mkw. Wśród najemców znajdują się m.in. takie firmy jak Deloitte, Allegro, Linklaters, Boston Scientific, William Demant, Citi Handlowy czy Puro Hotels. Budynek został oddany do użytku w lipcu 2016 roku. Oprócz powierzchni biurowej, Q22 dysponuje 5-kondygnacyjną podziemną halą garażową oraz oferuje lokale handlowo-usługowe, w tym m.in. restauracje, klub fitness oraz sale konferencyjne. Właścicielem Q22 jest Invesco Real Estate European Fund (IREEF), a zarządcą firma CBRE.