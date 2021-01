Qatar Airways wylądował na dłużej w wrocławskim kompleksie

Centrum Obsługi Klienta działające we Wrocławiu od 2013 roku obsługuje klientów Qatar Airways z kluczowych rynków w Europie. Dodatkowo wielojęzyczne centrum obsługuje zapytania z zakresy e-commerce, wspiera członków Privilege Club oraz usługi turystyczne dla wszystkich znaczących rynków europejskich Pomimo trwających obostrzeń firma cały czas prężnie funkcjonuje i zatrudnia nowych pracowników, których aktualnie jest ponad 80. W ciągu kilku następnych miesięcy planuje zatrudnić dodatkowe 70 osób.

- Kiedy 7 lat temu zdecydowaliśmy się na wybór Wrocławia na siedzibę centrum, mieliśmy konkretne oczekiwania zarówno od miasta, jak i biura. Reprezentując linię lotniczą, która wyróżnia się jakością zależało nam na pozyskaniu najlepszych specjalistów, którzy na co dzień będą ściśle współpracować z naszymi klientami. Aby zapewnić im sprzyjające warunki pracy, ostatecznie wybraliśmy na biuro budynek Epsilon w kompleksie Promenady Business Park. Nie zawiedliśmy się ani na Wrocławiu, ani na korzyściach, które zapewnia kompleks – komentuje Łukasz Kolasa, Manager Operations, Qatar Airways.

- Promenady Business Park na dobre wpisał się w świadomość lokalnego rynku. Cieszymy się, że Qatar Airways, dla którego jakość na każdej płaszczyźnie jest niezwykle istotna, zdecydował się zostać w budynku Epsilon na kolejne lata. Każda umowa przedłużenia jest potwierdzeniem, że najemcy doceniają zaplecze i otoczenie kompleksu – dodaje Maciej Moralewicz, Dyrektor Regionalny - Wrocław w Knight Frank.

- To kolejna, znakomita wiadomość. Ostatni kwartał dowodzi, że w okresie kryzysu nasza oferta jest atrakcyjna zarówno dla aktualnych najemców przedłużających swoją obecność, jak i nowych klientów – podsumowuje Krzysztof Hołub, Prezes Zarządu TRUDO, firmy, do której należy kompleks Promenady Business Park. – Co doceniają nasi partnerzy? Przede wszystkim naszą elastyczność, rozsądny stosunek jakości do ceny, niezłą lokalizację poza ścisłym centrum Wrocławia oraz bliskość usług.

EPSILON to kameralny budynek oferujący 7 tys. mkw. powierzchni biurowej, który powstał w ramach kompleksu Promenady Business Park. Zlokalizowanego zaledwie 2 km od wrocławskiego Rynku zapewnia szybki dostęp do wielu atrakcji, a liczne rozwiązania komunikacji miejskiej gwarantują pracownikom łatwy dostęp do innych dzielnic. Głównymi zaletami biurowca są elastycznie zaprojektowane powierzchnie, umożliwiające dowolną aranżację i dostępność zarówno dla najemców poszukujących dużych, jak i mniejszych biur. Zaletą lokalizacji jest także otoczenie, w którym znaleźć można liczne usługi – żłobek, przedszkole, restauracje i sklepy.