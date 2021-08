Quattro Business Park z przedłużonymi umowami i planami zmian

Kolejna firma zdecydowała się na przedłużenie umowy najmu w krakowskim kompleksie Quattro Business Park należącym do Globalworth. Duńska firma farmaceutyczna Lundbeck zajmuje w budynku 2800 mkw. powierzchni biurowej.

Globalna firma farmaceutyczna Lundbeck jest najemcą Quatrro Business Park od 2014 roku.

Początkowo zajmowała w budynku 1700 mkw. powierzchni biurowej, dziś jest to już 2800 mkw.

W krakowskim kompleksie firma posiada swoje Centrum Usług Biznesowych świadczące usługi z obszaru finansów, HR, IT oraz obsługi procesów zakupowych na rzecz innych oddziałów firmy w Europie.

- Quattro Business Park cieszy się nieustannym zainteresowaniem najemców, którzy doceniają jego atrakcyjną lokalizację, funkcjonalne powierzchnie biurowe, liczne udogodnienia oraz wyróżniającą się architekturę. Nie bez znaczenia pozostaje również fakt, że nie spoczywamy na laurach, a nasze budynki nieustannie się zmieniają – dostosowujemy je do potrzeb naszych najemców i najwyższych standardów rynkowych. Dotyczy to też Quattro Business Park, gdzie już wkrótce zajdzie wiele interesujących zmian, także w jego otoczeniu, bowiem dzielnica nieustannie się rozwija. Firma Lundbeck dostrzega te atuty i dlatego postanowiła zostać z nami na kolejne lata - mówi Julie Archambault, Senior Leasing Manager w Globalworth Poland.

- Kompleks Quattro Business Park spełnia nasze oczekiwania będąc nowoczesnym i wygodnym obiektem. Cieszymy się, że ciągle podnosi standardy - mówi Marcin Młynarczyk, Managing Director Lundbeck GBS Kraków.

Quattro Business Park to nowoczesny kompleks biurowy obejmujący pięć budynków (A, B, C, D oraz FIVE) o łącznej powierzchni 66 tys. mkw. Zlokalizowany jest w północno-wschodniej części Krakowa, przy Al. Gen. Bora-Komorowskiego 25, jednej z głównych arterii komunikacyjnych miasta.

Nadchodzą zmiany

W najbliższym czasie Quattro Business Park przejdzie modernizację, dzięki której zyska szereg nowych funkcjonalności i udogodnień. Całkowitej zmianie ulegnie wewnętrzne patio pomiędzy budynkami, a także hole recepcyjne i części wspólne. Ponadto, obiekt zostanie wyposażony w ładowarki do samochodów, rowerów i hulajnóg elektrycznych, powstaną dodatkowe prysznice i szafki dla rowerzystów, stanie również paczkomat. Unowocześnieniu zostaną poddane instalacje budynkowe, a cały obiekt dostosowany zostanie do restrykcyjnych wymagań certyfikacji „Obiektu bez barier” pod kątem osób z niepełnosprawnościami oraz systemu WELL, który zapewnia najwyższe standardy w zakresie zdrowia i dobrostanu pracowników.