Nową jakość w kategorii elastycznych przestrzeni biurowych wprowadza Quickwork, który właśnie otworzył biuro klasy premium we wrocławskiej inwestycji Quorum.

W Polsce koncept biur serwisowanych nie występuje jeszcze w takiej skali, jak na zachodzie Europy.

Nie zmienia to faktu, że jest to rynek, który nieustannie się rozwija.

Elastyczne przestrzenie biurowe są dziś coraz częściej wybierane zarówno przez małe i średnie firmy, jak i szukające prostych rozwiązań korporacje.

Quickwork to szybko rosnąca, polska marka oferująca biura serwisowane w największych miastach regionalnych. Jej oferta skierowana jest zarówno do firm szukających siedziby na stałe, otwierających nową placówkę w kolejnej lokalizacji czy po prostu potrzebujących tymczasowej przestrzeni do pracy.

We wrocławskim kompleksie Quorum, należącym do Cavatina Holding, Quickwork uruchomił właśnie pierwszą powierzchnie typu Premium. Na ponad 1,7 tys. mkw. nowoczesnej przestrzeni biurowej nowi najemcy mają do dyspozycji recepcję obsługiwaną przez operatora, sale konferencyjne, kuchnie wraz ze stołówką, toalety, a co najważniejsze – prywatne gabinety biurowe wykończone w najwyższym standardzie.

Quickwork uruchomił pierwszą powierzchnie typu Premium. Fot. Mat. pras.

Dotychczasowa oferta markizostała w wersji Premium poszerzona o nowy design i jeszcze wyższy standard wykończenia. Nowe biuro jest wyposażone nie tylko we wszystkie niezbędne sprzęty. Najemca otrzymuje także do dyspozycji wszystko to, co jest typowe dla środowiska pracy w korporacji. Obsługa recepcji zajmie się przesyłkami kurierskimi i pocztą, zaopiekuje się gośćmi zewnętrznymi zaproszonymi na spotkanie i poda im kawę. Biuro objęte jest także codziennym serwisem sprzątającym.

Dotychczasowa oferta marki Quickwork została w wersji Premium poszerzona o nowy design. Fot. Mat. pras.

Elastyczne formaty biurowe w czasach post pandemicznych stały się bardzo popularne. Mogą np. pełnić rolę satelickich oddziałów firm zapewniając wygodny dostęp ich pracownikom blisko miejsca zamieszkania. Jak wynika z danych JLL, liczba mkw. flexów zwiększyła się w ciągu ostatnich 6 lat aż 6-krotnie. Jednocześnie niedobory tych powierzchni są widoczne nie tylko w stolicy Polski, ale także właśnie we Wrocławiu i innych największych miastach Polski. Quickwork to operator powierzchni serwisowanych, które zlokalizowane są w centrach miast w biurowcach klasy A z portfela Cavatina Holding. Nasze biura serwisowane działają już Krakowie, Katowicach, Bielsku-Białej, Gdańsku i Wrocławiu, a teraz rozwijamy nasz koncept o markę Premium. Quorum we Wrocławiu zarówno z uwagi na swoją lokalizację, jak i wielofunkcyjny charakter oraz najwyższą jakość wykończenia – to idealne miejsce na zaproponowanie kolejnych przestrzeni flex, które dodatkowo zwiększą ofertę tego miejsca - mówi Krzysztof Kołodziej, Leasing Manager w Quickwork – biura serwisowane.

Nowe biuro Quickwork Premium jest zlokalizowane w budynku Quorum D. Pierwszy budynek największego kompleksu mixed-use we Wrocławiu, łączy w sobie nowoczesną architekturę z odnową istniejącego już obiektu wykonanego w zabytkowej cegle. Biurowiec oferuje swoim najemcom ponad 16,2 tys. mkw. powierzchni biurowej klasy A, rozmieszczonej na sześciu kondygnacjach wraz z ok. 1 tys. mkw. lokali usługowo-handlowych. Na jego terenie znajduje się także wewnętrzne patio, które jest idealnym miejscem na relaks w czasie dnia pracy.



