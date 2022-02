Quickwork Premium - pierwszy taki we Wrocławiu

Nowe biuro Quickwork Premium będzie zlokalizowane w budynku Quorum D, w ramach powstającej inwestycji Cavatina Holding – Quorum.

Nowy koncept Quickwork zajmie tam 1,7 tys. mkw.

Dotychczasowa oferta marki Quickwork proponującej komfortowe biura serwisowane zostanie w wersji Premium poszerzona o nowy design i jeszcze wyższy standard wykończenia.

- Jak wynika z danych JLL, liczba mkw. flexów zwiększyła się w ciągu ostatnich 6 lat aż 6-krotnie. Jednocześnie niedobory tych powierzchni są widoczne nie tylko w stolicy Polski, ale także właśnie we Wrocławiu i innych największych miastach Polski. Quickwork to operator powierzchni serwisowanych, które zlokalizowane są w centrach miast w biurowcach klasy A z portfela Cavatina Holding. Nasze biura serwisowane działają już Krakowie, Katowicach, Bielsku-Białej, Gdańsku i Wrocławiu, a teraz rozwijamy nasz koncept o markę Premium, która poza nowym designem zaoferuje m.in. pełną obsługę recepcyjną - mówi Krzysztof Kołodziej, leasing manager w Quickwork – biura serwisowane.

Quickwork Premium to gotowe, skrojone na miarę komfortowe miejsce do pracy wraz z rozbudowanym pakietem usług charakterystycznych dla środowiska pracy w korporacji. Co to oznacza? Obsługa recepcji zajmie się przesyłkami kurierskimi i pocztą. Podczas spotkania zadba również o odpowiednie przyjęcie i komfort gości, serwując kawę lub herbatę. O porządek w biurze zadba codziennie firma sprzątająca. Do dyspozycji pracowników są (poza recepcją obsługiwaną przez operatora): sale konferencyjne, w pełni zaopatrzona kuchnia i stołówka, toalety, oraz prywatne gabinety biurowe wykończone w najwyższym standardzie.

Pierwszy Quickwork Premium będzie znajdował się w kompleksie, który oprócz miejsc pracy zaoferuje przestrzeń do życia i rekreacji. Oddanie do użytku budynku Quorum D, w którym pojawi się nowy Quickwork, zaplanowane jest już na II kw. 2022 r. To pierwszy budynek kompleksu, który łączy w sobie nowoczesną architekturę z odnową istniejącego już obiektu wykonanego w zabytkowej cegle. Budynek ten zaoferuje swoim najemcom ponad 16,2 tys. mkw. – powierzchni biurowej klasy A, rozmieszczonej na 6 kondygnacjach wraz z ok. 1 tys. mkw. lokali usługowo-handlowych. Na jego terenie znajdą się liczne udogodnienia takie jak parking na ponad 220 samochodów oraz wewnętrzne, zielone patio, które jest idealnym miejscem na relaks w czasie dnia pracy.