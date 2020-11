Quickwork wchodzi do kolejnych miast

Quickwork skierowany jest do przedsiębiorców poszukujących wyjątkowej i niepowtarzalnej powierzchni biurowej, która jest w stanie idealnie dopasować się do aktualnych potrzeb firmy.

Quickwork zajmuje obecnie dwa piętra w biurowcu Carbon Tower przy ul. Fabrycznej 6 we Wrocławiu. Oferowana przestrzeń wyposażona jest w pełni serwisowane biura, dostępne dla swoich najemców o każdej porze dnia i nocy, przez 7 dni w tygodniu przez cały rok.

Biuro dysponuje nowocześnie umeblowanymi gabinetami, biurkami dedykowanymi, hot deskami czy też salami konferencyjnymi, posiadającymi profesjonalne narzędzia niezbędne podczas wideokonferencji czy szkoleń.

Szybki internet, komfortowo zaprojektowane i wyposażone części wspólne, czy też obsługa recepcyjna spotkań, to kolejne zalety, które wyróżniają biura serwisowane Quickwork. Wszystko to zawarte jest w pakiecie usług, dzięki czemu, korzystając z oferty, przedsiębiorca może w pełni skupić się na swojej działalności, nie przejmując się przy tym sprawami organizacyjnymi, związanymi z funkcjonowaniem biura. Ta usługa to jednak coś więcej niż tylko coworkingowa przestrzeń do pracy. To miejsce stworzone zarówno dla startupów, ale również większych firm, jak i korporacji, które planują przenieść swoją siedzibę do nowego budynku.

Duże zainteresowanie elastycznymi biurami zlokalizowanymi we wrocławskim Carbon Tower, spowodowało rozszerzenie powierzchni o kolejne piętro. Na czwartej kondygnacji obiektu do dyspozycji najemców zostanie oddanych 987 mkw. powierzchni, na której dostępnych będzie 17 nowych gabinetów (od 3 do 27 stanowisk pracy). Ponadto sala konferencyjna, w której pomieści się 12 osób, 3 wyciszone pomieszczenia do rozmów telefonicznych i telekonferencji, 2 w pełni wyposażone kuchnie oraz chillout room pozwalający na chwilę relaksu podczas dnia pracy. Oferta będzie dostępna na rynku już w pierwszym kwartale 2021 roku.

Dynamicznie zmieniające się wymagania sprawiły, że Cavatina postanowiła wyjść naprzeciw oczekiwaniom rynkowym rozwijając biura Quickwork w kolejnych miastach regionalnych, m.in. w krakowskim Ocean Office Park.

Całe pierwsze piętro w nowym obiekcie zostanie przeznaczone pod powierzchnie coworkingowe. Na terenie krakowskiej inwestycji na przedsiębiorców czekać będzie 6 w pełni wyposażonych modułów biurowych, w których znajdzie się od 29 do 48 stanowisk pracy.

Oferowana przestrzeń skierowana jest m.in. do najemców, którzy docelowo będą otwierać swoje siedziby w Ocean Office Park, jednakże uwarunkowania biznesowe wskazują na konieczność rozpoczęcia działalności operacyjnej w mniejszej skali. Elastyczne podejście Cavatiny do współpracy z firmami pozwala na wynajęcie atrakcyjnej cenowo powierzchni na krótki okres najmu wynoszący nawet 6 miesięcy. Powierzchnia biurowa będzie gotowa dla pierwszych najemców już w styczniu 2021 roku.

Quickwork jest również idealnym rozwiązaniem dla wszystkich przedsiębiorców, którzy dostosowując się do aktualnej sytuacji, pracują w modelu hybrydowym lub poszukują możliwości optymalizowania kosztów.