Wrocławska inwestycja Quorum to jedna z najbardziej spektakularnych realizacji w portfolio Cavatina Group. Niedawno miało miejsce uroczyste otwarcie biura kancelarii prawnej LBK&P, któremu towarzyszyło wiele atrakcji.

Quorum zlokalizowany jest w ścisłym centrum miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki.

Kompleks mixed-use należy do najnowocześniejszych obiektów tego typu.

Cieszy się on dużą popularnością wśród firm, szukających estetycznych i funkcjonalnych przestrzeni do pracy.

Kancelaria LBK&P (Leśniewski, Borkiewicz, Kostka & Partners, lbplegal.com) współpracuje przede wszystkim z branżą nowych technologii. Firma od 2010 roku specjalizuje się w prawnej ochronie danych osobowych i wspiera podmioty działające na wszystkich kontynentach w obszarach takich, jak softwaredev, gamedev, e-commerce, M&A oraz Tax – ma aktualnie ponad 20 doradców, będących adwokatami, radcami prawnymi i doradcami podatkowymi. W związku z dynamicznym rozwojem, firma poszukiwała we Wrocławiu nowych przestrzeni biurowych o wyjątkowym charakterze, nawiązującym do ducha organizacji. Wybór mógł być tylko jeden. Za aranżację biura odpowiadał natomiast Jakub Chlebiej, właściciel biura projektowego JC Designer Studio.

Quorum. Fot. Mat. pras.

Długo szukaliśmy idealnego biura, na szczęście dzięki współpracy z Cavatina Holding udało nam się znaleźć tę lokalizację. Wpisuje się ona idealnie w nasze potrzeby. Ma przestronne wnętrze, świetną loftową atmosferę. Mam nadzieję, że będziemy spędzać tutaj wiele chwil nie tylko zawodowo, ale także prywatnie - mówi mówi Mateusz Borkiewicz, partner kancelarii prawnej LBK&P.

Hucznemu otwarciu biura kancelarii towarzyszyło wiele atrakcji. Na to wydarzenie, będące jednocześnie okazją do obchodów 6. urodzin firmy, zaproszono wyjątkowe gościnie, które swoimi opowieściami uświetniły uroczystość – Maję Tomaszewską, artystkę malarkę, graficzkę i animatorkę, której poświęcony był również wernisaż prac wystawionych na patio budynku, oraz Agnieszkę Klimczak, autorkę książki „Biznes po arabsku” i ekspertkę od różnic kulturowych.

Dobrze jest widzieć, że nowi najemcy tak dobrze czują w Quorum i chcą świętować otwarcie biura ze swoimi klientami. Tu, we Wrocławiu, podobnie jak w każdej wznoszonej przez nas realizacji przykładamy dużą uwagę nawet do najmniejszych detali architektonicznych i funkcjonalnych. Chcemy, aby nasi partnerzy mogli korzystać z najwyższej jakości przestrzeni i nawet w pracy czuć się w nich jak w domu - mówi Patryk Czernik, Leasing Director w Cavatina Holding.

Inwestycja Quorum to multifunkcyjny kompleks, który do dyspozycji najemców odda w sumie 100 tys. mkw. powierzchni. Na miejscu będą mogli skorzystać z bogatej oferty usługowej, a także licznych terenów zieleni. Jednym z jej elementów będzie drugi najwyższy budynek we Wrocławiu, gdzie na 35. znajdzie się taras widokowy z panoramą na całe miasto.

662b202c381df15e1f3ca94b8b988e2f.png

, powstały jako pierwszy budynek kompleksu, łączy w sobie nowoczesną architekturę z odnową istniejącego już obiektu wykonanego w zabytkowej cegle. Biurowiec oferuje swoim najemcom ponad 16,2 tys. mkw. powierzchni biurowej klasy A, rozmieszczonej na sześciu kondygnacjach wraz z ok. 1 tys. mkw. lokali usługowo-handlowych. Na jego terenie znajduje się także parking na ponad 220 samochodów oraz wewnętrzne patio, które jest idealnym miejscem na relaks w czasie dnia pracy. To tu wprowadziła się właśnie firma

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl