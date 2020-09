Quorum podbije wrocławski skyline. Cavatina startuje z unikatowym projektem mixed-use nad Odrą

Cavatina wkrótce rozpocznie w centrum Wrocławia, nad Odrą budowę Quorum - trzech budynków biurowych i jednego mieszkaniowego. Licząca 140 metrów wysokości wieża kompleksu będzie drugim wysokościowcem w mieście. Mieszkania wzbogacą portfel tworzonej przez dewelopera platformy mieszkań na wynajem Resi Capital. To pierwszy projekt mixed-use o takiej skali we Wrocławiu.

Kompleks czterech budynków, w tym trzech o funkcji biurowej i jeden mieszkaniowy, usytuowany będzie w ścisłym centrum Wrocławia, nad Odrą. Bulwary nad rzeką stanowić będą strefę odpoczynku i rekreacji – jeden z głównych atutów inwestycji. Wzdłuż deptaku planowane są m.in. lokale usługowe, również o funkcjach gastronomicznych z ogródkami nad wodą.

Pozwolenie na budowę budynków biurowo-usługowych A i B oraz mieszkalno-usługowego C przy ul. Sikorskiego na wrocławskim Szczepinie Cavatina otrzymała w sierpniu tego roku.

– Będzie to pierwszy projekt mixed-use o takiej skali we Wrocławiu – zapewnia Łukasz Zarębski, Head of Marketing Cavatina Holding. Deweloper odpowiada za projekt i generalne wykonawstwo.

Biura z postcovidowym wsparciem

Powierzchnia biurowa kompleksu Quorum wyniesie ok. 80 tys. mkw. W tej części deweloper zaplanował m.in. przestrzenie coworkingowe własnej marki Quickwork oraz dwukondygnacyjną strefę gastronomiczno-usługową. Komercjalizacja obiektu już ruszyła. Najemcy mogą liczyć m.in. na wsparcie dedykowanego zespołu projektowego dewelopera, którego zadaniem jest pomoc przy ewentualnej postcovidowej optymalizacji powierzchni.

Wysokość budowli tworzących Quorum będzie zróżnicowana: najniższa bryła liczy cztery kondygnacje, a najwyższa 35. Na tej ostatniej zaplanowano taras widokowy. W parterze obiektów od strony wschodniej, północnej i zachodniej znajdą się lokale usługowe. Na podium całego kompleksu, na poziomie czwartej kondygnacji zaprojektowano - dostępne dla wszystkich pracowników i mieszkańców - tarasy i zielone przestrzenie. Ponadto od południowej strony budynku D, po przeciwnej stronie ulicy, powstaną ogólnodostępne tereny zielone oraz deptak. W garażach przewidziano 1,5 tys. miejsc postojowych.

Rośnie portfel mieszkań na wynajem

Realizacja kompleksu rozpocznie się w czwartym kwartale tego roku budową 24-kondygnacyjnego budynku mieszkalnego. Znajdzie się w nim ok. 330 mieszkań, głównie dwupokojowych. Dostępne będą także kawalerki oraz lokale trzy– i czteropokojowe. Metraże wahają się między 30 mkw. a 70 mkw. Deweloper zaplanował na podium tereny zielone, a na 11 kondygnacji – pomieszczenia wspólne. Ich funkcje dopasuje do potrzeb lokatorów. Mieszkania wejdą w skład tworzonej przez Cavatinę platformy mieszkań na wynajem Resi Capital.

