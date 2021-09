Radni zdecydowali o losie działki przy krakowskim Parku Lotników. Będą biurowce

Radni miejscy przegłosowali plan miejscowy dla zielonych terenów przy alei Pokoju w Krakowie - w pobliżu mocno już obudowanego osiedlami parku Lotników Polskich. Mieszkańcy składali do niego uwagi. Domagali się, by grunty przeznaczyć pod zieleń publiczną, co pozwoliłoby na powiększenie parku. Jednak część miejskich radnych uznała, że lepiej będzie, jeśli w przyszłości powstaną tam biurowce, dzięki czemu w Krakowie przybędzie miejsc pracy.



To już kolejny przegłosowany przez miejskich radnych plan miejscowy, który zezwala na zabudowę zielonych terenów w rejonie parku Lotników Polskich oraz Tauron Areny Kraków. W 2017 roku Rada Miasta Krakowa przegłosowała z kolei plan "Lema - Park Lotników Polskich". Tam również aktywiści walczyli o powiększenie Parku Lotników, ale radni zdecydowali o przeznaczeniu tych terenów pod mieszkaniówkę.