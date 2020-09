Radom: Zamiast rewitalizacji starej fabryki, ARP postawi nowy biurowiec

Agencja Rozwoju Przemysłu początkowo planował rewitalizację istniejącego budynku fabryki. Ze względu na zmianę uwarunkowań technicznych i rynkowych wpływających na brak biznesowej zasadności jej realizacji zmieniła swoje plany. Obecnie Agencja zamierza go wyburzyć i wybudować w jego miejsce nowy biurowiec. Takie zapewnienia padły w trakcie spotkania między przedstawicielami miasta a ARP.



- Radomiowi potrzebne jest nowoczesne centrum biurowe zgodne z aspiracjami miasta. Dlatego przygotowujemy koncepcję zupełnie nowego budynku spełniającego najwyższe standardy warunków pracy, a także skomunikowania z innymi dzielnicami - mówi Paweł Kolczyński, wiceprezes ARP S.A.



- Rozmowy przebiegły w bardzo dobrej atmosferze. Dla nas, jako władz miasta najważniejsze jest to, że w ogóle inwestycja ARP ma szansę realizacji. Cieszę się z zapewnienia, jakie otrzymaliśmy, bo to szansa na utworzenie nawet około 2 tysięcy nowych miejsc pracy, szczególnie w obszarze usług dla biznesu. To rozwijający się sektor, w którym nasze miasto już ma bardzo mocną pozycję i wskazywane jest jako miejsce o bardzo dużym potencjale rozwoju - mówi wiceprezydent Katarzyna Kalinowska.



Przedstawiciele władz ARP zapewnili także, że są zainteresowani uczestniczeniem w tworzeniu optymalnego układu komunikacyjnego, w tym m.in. dostatecznej liczby miejsc parkingowych w pobliżu nowego biurowca.

