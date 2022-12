Rafał Mazurczak, członek zarządu Echo Investment mówi, że w niełatwych czasach trzeba uważnie obserwować rynek i na bieżąco dostosowywać strategię działania do zmieniających się warunków ekonomicznych, m.in. poprzez właściwe dopasowanie oferty.

Rynek nieruchomości aktualnie zmaga się ze sporą luką podażową. Drugi i trzeci kwartał 2022 r. zakończył dynamiczny okres nowej podaży obserwowany na polskim rynku biurowym w ostatnich latach.

W przyszłym roku na warszawski rynek trafi zaledwie 60 tys. mkw. powierzchni biurowej, co jest rekordem, jeśli chodzi o spadki.

Wszyscy uczestnicy rynku nieruchomości dostosowali się do sytuacji po pandemii. Zmiana modelu pracy spowodowała, że inwestorzy zaczęli analizować strategie działania i rewidować plany odnośnie tego jakich projektów i jak dużych potrzebuje rynek. Patrząc na to, co się w tej chwili dzieje w Warszawie widać, że nowych obiektów będzie mniej, trudno jednak jednoznacznie ocenić, czy w sektorowi grozi zapaść - mówi Rafał Mazurczak.