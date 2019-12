Raport: czym żył rynek nieruchomości w 2019 roku?

Kolejny znakomity rok na rynku inwestycyjnym, rekordowe transakcje najmu powierzchni biurowych w Warszawie i rozkwit alternatywnych klas aktywów – taki był 2019. Co czeka rynek nieruchomości w 2020 roku? Zgodnie z prognozami firmy doradczej Savills koniunktura na rynku w przyszłym roku uzależniona będzie od kondycji światowej gospodarki, a do najważniejszych wydarzeń będzie należało m.in. ukończenie budowy spektakularnych wieżowców i projektów mixed-use.

Firma doradcza Savills wstępne podsumowała 2019 rok na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce oraz przedstawiła prognozy na kolejne 12 miesięcy. Według wstępnych szacunków Savills łączna wartość transakcji inwestycyjnych na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce w 2019 roku może przekroczyć 7 mld euro, co byłoby wynikiem zbliżonym lub lepszym od rekordu odnotowanego w 2018 r. Zgodnie z pierwszymi podsumowaniami Savills, rynek nieruchomości biurowych w Polsce wzbogacił się w 2019 r. o ok. 745 100 mkw. nowej powierzchni, zwiększając swoje zasoby do 11,1 mln m kw. W tym samym czasie powstało ok. 315 000 m kw. powierzchni handlowej, dzięki czemu w Polsce jest jej już blisko 12,4 mln m kw. W ciągu ostatnich 12 miesięcy wybudowano również 2,7 mln m kw. powierzchni magazynowo-przemysłowej, co podniosło jej całkowite zasoby do poziomu 18,4 mln m kw.

W 2019 roku po raz kolejny odnotowano wysoką aktywność na rynku inwestycyjnym, m.in. za sprawą inwestorów z Europy Środkowo-Wschodniej i Azji, którzy coraz chętniej kupują nieruchomości zlokalizowane w Polsce. Ostatnie 12 miesięcy zapisało się w historii również dzięki dwóm rekordowym transakcjom najmu na rynku powierzchni biurowych w Warszawie - mBank podpisał umowę najmu w Mennica Legacy Tower (45 600 m kw.) a Orange Polska renegocjowało umowę w Miasteczku Orange (44 850 m kw.). 2019 rok należał także do nowych klas aktywów, zwłaszcza prywatnych domów studenckich i apartamentów na instytucjonalny wynajem. Popyt na alternatywne nieruchomości przewyższa podaż. Zgodnie z analizami Savills, w 2019 r. obserwowaliśmy również wytworzenie się nowych lokalizacji magazynowych oraz falę modernizacji starszych obiektów w segmencie biurowym i handlowym.

– Nieruchomości komercyjne w Polsce w dalszym ciągu przyciągają zarówno inwestorów jak i najemców, stanowiąc atrakcyjny rynek do rozwijania działalności biznesowej oraz poszukiwania wyższych niż na zachodzie Europy stóp zwrotu. W Polsce nadal dominują zagraniczni inwestorzy. Obserwujemy dużą aktywność funduszy z Azji i Europy Środkowo-Wschodniej. Optymistyczne nastroje tonują jednak m.in. wyzwania związane z dostępem do pracowników oraz potencjalne wahania koniunktury, zwłaszcza pogarszająca się kondycja gospodarki niemieckiej - mówi Tomasz Buras, CEO Savills w Polsce.