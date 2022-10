Real Logistics podpisała umowę najmu około 830 mkw. powierzchni biurowej w kompleksie West Forum. Transakcja koordynowana była przez Corees Polska.

Real Logistics, polska firma spedycyjno-transportowa, specjalizująca się w transporcie kolejowym, drogowym morskim, lotniczym, w usługach celnych, magazynowych oraz obrocie kontenerowym, w związku z dynamicznym rozwojem, podpisała umowę najmu około 830 mkw. powierzchni biurowej

w kompleksie West Forum, zarządzanego przez TFG Asset Management. Transakcja koordynowana była przez agencję doradczą Corees Polska.

Real Logistics istnieje na rynku od 2006 roku. Oprócz głównej siedziby we Wrocławiu, posiada prężny odział działający w Gdyni, Warszawie i Bolesławcu, a także w Chinach (Chengdu). - Na rynku chińskim nasza firma jest obecnie bardziej rozpoznawalna niż w Polsce – podkreśla Paweł Moskała Prezes Zarządu, Real Logistics.

Decyzja o zmiana lokalizacji naszej siedziby głównej została podyktowana dynamicznym rozwojem Grupy Real Logistics. Znaczne zwiększenie powierzchni biurowej umożliwi nam dalszy rozwój i zwiększenie zatrudnienia w naszych spółkach - mówi Paweł Moskała, Prezes Zarządu Real Logistics.

West Forum przy ul. Strzegomskiej we Wrocławiu, to kompleks dwóch budynków o łącznej powierzchni biurowej ponad 22 000 mkw., oferujący nowoczesne powierzchnie biurowe dostosowane do indywidualnych potrzeb najemców, w tym także możliwość wynajmu przestrzeni w formacie elastycznym w WestFlex. Właścicielem kompleksu jest grupa GNT Ventures Properties zarządzana przez TFG Asset Management Sp. z.o.o.

Jesteśmy bardzo zadowoleni z podpisania długoterminowej umowy najmu z Real Logistics. Transakcja z tak renomowanym partnerem jest kluczowym elementem dla wzmocnienia pozycji West Forum na wrocławskim rynku biurowym. Przedłużeniu umowy towarzyszyło powiększenie powierzchni biurowej, co wskazuje na przywiązanie Najemcy do West Forum oraz podkreśla konkurencyjność tego kompleksu w obecnej sytuacji rynkowej. Cieszymy się również, że stałe inwestycje w nasze budynki są doceniane przez naszych najemców – podkreśla Monika Sieradzan, Leasing Director w TFG Management Sp. z o.o.

- Ekspansje najemców w ramach obecnych projektów biurowych, są opcją wykorzystywaną przez organizacje rozwijające się, którym zależy na scentralizowanej lokalizacji. Real Logistics zdecydował się początkowo na wejście do kompleksu West Forum na format elastyczny, by finalnie przejąć dedykowaną powierzchnię biurową dostosowaną do ich potrzeb. Moje gratulacje dla wszystkich stron zaangażowanych w proces – dodaje Klaudiusz Pomykała, Leasing Director w Corees Polska.



