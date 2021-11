Real Logistics rozrasta się i wchodzi do West Flex we wrocławskim West Forum

Firma Real Logistics, w związku z dynamicznym rozwojem swoich struktur we Wrocławiu, wynajęła przestrzenie biurowe w kompleksie West Forum. Obiekt jest zarządzany przez TFG Asset Management.

Real Logistics to polska firma spedycyjno-transportowa, specjalizująca się w transporcie lądowym, kolejowym oraz morskim. Istnieje od 2006 roku.

Oprócz głównej siedziby we Wrocławiu, ma prężny oddział w Gdyni, Warszawie i Bolesławcu, a także w Niemczech i Chinach (Chengdu).

W procesie najmu powierzchni wynajmującego reprezentowała agencja Corees Polska.

West Forum przy ul. Strzegomskiej we Wrocławiu to kompleks dwóch budynków o łącznej powierzchni biurowej ponad 22 000 mkw., oferujący powierzchnie biurowe dostosowane do indywidualnych potrzeb najemców, w tym możliwość wynajmu przestrzeni w formacie elastycznym w WestFlex. Właścicielem kompleksu jest grupa GNT Ventures Properties zarządzana przez TFG Asset Management.

- Real Logistics to kolejna firma z branży logistycznej która dołączyła do grona naszych najemców w West Forum. Mam nadzieję, że podpisana przez nas umowa na formacie elastycznym, okaże się doskonałym początkiem naszej długoletniej współpracy w ramach całego kompleksu - mówi Monika Sieradzan, Leasing Director w TFG Management Sp. z o.o.

West Flex to serwisowana powierzchnia biurowa, zlokalizowana w budynku West Forum A, o łącznej powierzchni 776 mkw., w skład której wchodzi 10 gabinetów o zróżnicowanych wielkościach - od 22 mkw. do 132 mkw., oraz powierzchnia współdzielona (kuchnia, korytarze, sale konferencyjne i łazienki).

– West Flex, jako format elastyczny najmu powierzchni biurowej w kompleksie West Forum jest doskonałą propozycją dla firm w transformacji – czy to powiększających się, czy to zmieniających struktury wewnętrzne, czy też oczekujących na powierzchnie docelowe, wymagające dedykowanych prac wykończeniowych.- mówi Klaudiusz Pomykała, Leasing Director w Corees Polska, oddział Wrocław.