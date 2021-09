Recepta na „szczęśliwe” miasta. Jak tworzyć aglomeracje przyjazne dla mieszkańców i biznesu?

W trakcie Property Forum 2021 uczestnicy panelu „Jaka jest recepta na „szczęśliwe miasta” dyskutowali o tym, jak stworzyć aglomeracje przyjazne dla mieszkańców i biznesu, jaką rolę w rozwoju ośrodków odgrywają inwestycje komercyjne i jak zmienia się rola dewelopera w budowaniu nowoczesnych aglomeracji.

Czym jest „szczęśliwe miasto”? - Dla jednych będzie to dostęp do szerokiej oferty kulturalnej, dla innych - do dobrej edukacji. Odpowiedź będzie różna dla rodziny z dzieckiem, singla czy osoby starszej - uważa Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydent Gdyni, Inicjatywa Invest in Pomerania.

Tomasz Konior, architekt, urbanista, założyciel Konior Studio jako przykład dobrze zaprojektowanych i szczęśliwych miast podał miasta włoskie. - Włoska Toskania jest przykładem krajobrazu przekształconego przez człowieka, ale jednocześnie pełnego harmonii – podkreśla Tomasz Konior.

Szczęśliwe miasto to również szczęśliwy biznes. Jak połączyć interesy mieszkańców i inwestorów? - Podstawą jest przyjęcie dobrej strategii, która jest wypracowana na podstawie analizy potrzeb wszystkich członków danej społeczności. Ważna jest również otwartość. Staramy się, aby inwestorzy wiedzieli, jakie mamy plany dla miasta, ale również zachęcamy do dzielenia się z wyprzedzeniem swoimi planami biznesowymi. Wtedy możemy np. wspólnie pracować nad planami zagospodarowania przestrzennego – tłumaczy Katarzyna Gruszecka-Spychała.

Tu ważne jest spojrzenie architekta, który w codziennej pracy musi łączyć potrzeby inwestora, a jednocześnie jest współodpowiedzialny za tworzenie tkanki miejskiej.

- Konflikt interesów jest nieodłączną częścią inwestycji. Zwykle, jak ktoś buduje nowy dom jego sąsiedzi nie chcą tej inwestycji. Jeśli nie będziemy siadać do stołu i rozmawiać o godzeniu potrzeb, w poczuciu współodpowiedzialności, nie będzie porozumienia – uważał Tomasz Konior.

O konieczności wypracowania balansu między wszystkich podmiotami mówiła również przewodnicząca ULI Poland.

- Idealne miasto musi zachować równowagę między interesem mieszkańca, biznesu i turysty. Zachwianie tej równowagi powoduje, że nie da się w takim mieście żyć -zwraca uwagę Dorota Wysokińska-Kuzdra.

Podkreśla, że w miastach nastawionych tylko na turystykę nie da się żyć. Z kolei miasta, którymi rządzi tylko przez biznes, nie są przyjazne dla mieszkańców.

