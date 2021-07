Red Bull wprowadza się do biurowca Fortu Mokotów

Nietuzinkowy, historyczny obiekt znajdujący się przy ul. Racławickiej w Warszawie, zrewitalizowany przez White Stone Development, na 4 hektarach powierzchni proponuje dziś klimatyczne, industrialne lokale biurowe i usługowe, zielone tereny rekreacyjne, restauracje z ogródkami, ofertę kulturalną, a także przestrzenie do organizacji spotkań.

Red Bull, działająca globalnie marka znana nie tylko z oferowanych przez siebie produktów, ale też i dużej aktywności wokół unikalnego konceptu marketingowego.

Łączący postindustrialny klimat, zieleń oraz mix funkcji z dużą domieszką kultury to doskonałe miejsce dla marki mającej w DNA takie wartości jak: energia, pomysłowość, kreacja, sport czy inspiracja.

Historyczny kompleks został generalnie zrewitalizowany jednak z zachowaniem industrialnego charakteru i unikalnego klimatu przyciągającego firmy oraz osoby z branż kreatywnych: reklamy, filmu, architektury, fotografii, sztuki, mody, itp.

- Naszym najemcom udostępniamy jedyne tego typu miejsce w stolicy. Z jednej strony cechuje się świetną lokalizacją z łatwym dojazdem transportem prywatnym czy zbiorowym. Z drugiej to enklawa zieleni połączona z poindustrialnymi terenami. Zależy nam, aby ta przestrzeń inspirowała, pobudzała do pracy. Jednocześnie nie chcieliśmy zbytnio ingerować w wygląd budynków, oczyściliśmy np. ceglane elementy, ale nie przeprowadziliśmy ich całkowitej renowacji, aby zachować oryginalny klimat. Bardzo się cieszymy, że Red Bull docenił nasze starania. Ponadto w porozumieniu z klientem dokonaliśmy zmian w budynku, do którego wprowadził się Red Bull, a także zajęliśmy się fit-outem przestrzeni. Ta marka doskonale wpisuje się w charakter Fortu. Mam nadzieję, że otoczenie będzie inspirować i zachęcać do szukania kolejnych ciekawych pomysłów nowych rezydentów goszczących w naszym obiekcie – mówi Karolina Borkowska, Dyrektor Fortu Mokotów.

