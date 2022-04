Redukcja śladu węglowego. Jak ten cel realizuje sektor nieruchomości?

Fot. Shutterstock









Autor: propertynews.pl

Dodano: 19 kwi 2022 14:08

Zgodnie z założeniami Europejskiego Zielonego Ładu, do 2050 r. Europa ma osiągnąć zerowy poziom emisji gazów cieplarnianych netto, z kolei program Unii Europejskiej Fit for 55 zakłada, że do 2030 r. te emisje zostaną obniżone o co najmniej 55 proc. w porównaniu z poziomem z 1990 r. Tymczasem według danych ONZ budynki odpowiadają za 38 proc. emisji CO2 na świecie, a według szacunków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOiR), globalne zasoby budowlane najprawdopodobniej podwoją się do 2050 r. Wniosek nasuwa się sam – założeń Europejskiego Zielonego Ładu nie osiągniemy bez zielonej transformacji budownictwa.