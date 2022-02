Regiony zmniejszają dystans do Warszawy

W Warszawie mamy do czynienia z rekordowo niską aktywnością deweloperów na rynku biurowym. Realizowanych jest tu zaledwie 310 tys. mkw. biur, najmniej od 2010 r. - wynika z raportu agencji JLL.

Na koniec 2021 r. całkowite zasoby powierzchni biurowej w Polsce wynosiły 12,2 mln mkw.

W Polsce w budowie jest niemal 1,2 mln mkw. powierzchni biurowych.

W stolicy aktywność deweloperów jest najniższa od 12 lat, co prowadzi do wystąpienia luki w nowej podaży już w 2023 r.

W 2021 r. zapotrzebowanie na powierzchnie biurowe w Polsce sięgnęło łącznie 1,24 mln mkw., co oznacza wzrost o blisko 5 proc. w stosunku do 2020 r.

Ponad połowa z 1,24 mln mkw. powierzchni biurowych, na które w 2021 r. podpisano umowy najmu, znajduje się w Warszawie. Blisko 45 proc. w całkowitym wolumenie transakcji stanowiły renegocjacje. Aktywność deweloperów koncentruje się w głównych miastach regionalnych poza Warszawą – w trakcie budowy jest tam prawie trzy razy więcej mkw. niż w stolicy.

W Warszawie, gdzie w 2021 r. wynajęto 645,5 tys. mkw., wyraźnie najmocniejszy był IV kwartał. Podobnie na ośmiu głównych rynkach regionalnych, po trzech słabszych kwartałach, wynik całego roku na poziomie 595 tys. mkw. osiągnięto za sprawą wyraźnego odbicia w ostatnich trzech miesiącach. W IV kwartale wynajęto tam 214,6 tys. mkw., czyli aż o 90 proc. więcej niż kwartał wcześniej.

– Najemcy wciąż dość ostrożnie podchodzili do podejmowania długoterminowych decyzji dotyczących biur, o czym świadczy np. stosunkowo duży udział renegocjacji 45 proc. dla Warszawy i 43 proc. dla pozostałych badanych rynków – mówi Tomasz Czuba, dyrektor działu Wynajmu Powierzchni Biurowych i Reprezentacji Najemcy, JLL.

Mała aktywność deweloperów w Warszawie

W 2021 r. przybyło w Polsce 550,9 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej. Było to o ponad 20 proc. mniej niż rok wcześniej.

W Warszawie oddano do użytku 16 budynków, w których najemcy mają do dyspozycji 324 600 mkw. Te największe to m.in.: Warsaw Unit (56 400 mkw., Ghelamco Poland), Skyliner (44 700 mkw., Karimpol) oraz wieża Generation Park Y (44 tys. mkw., Skanska Property Poland).