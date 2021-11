Regus wchodzi do Rumunii. Pierwsze elastyczne biura już na początku 2022 roku

IWG rozszerza ofertę przestrzeni co-workingowych pod marką Regus, otwierając pierwszą przestrzeń z nowym partnerem franczyzowym, firmą Transinvest.

Dzięki współpracy, IWG wprowadza pierwszą przestrzeń co-workingową Regus w mieście Kluż-Napoka.

W ciągu najbliższych kilku lat otwartych zostanie dziesięć nowych budynków pod marką Regus w północno-zachodnim regionie Rumunii.

IWG, największy globalny operator elastycznych przestrzeni biurowych, reprezentowany w Rumunii przez marki Regus i Spaces, otwiera w ramach franczyzy z partnerem Transinvest, pierwszą elastyczną i co-workingową przestrzeń w regionie Transylwanii, zlokalizowaną w Kluż-Napoka.

IWG otworzy w 2022 roku pierwszy budynek pod marką Regus w Kluż-Napoka. Współpraca ta jest częścią procesu, który otwiera rumuńskim operatorom franczyzowym drogę do sektora flex-space. Budynek, już wzniesiony, ma zostać ukończony przez Transinvest na początku przyszłego roku.

Árpád Szántó, Network Development Director SEE IWG, mówi: Rynek powierzchni elastycznych jest jednym z najbardziej dynamicznych i szybko rozwijających się sektorów, z potencjałem wzrostu na poziomie 24 proc. każdego roku. Podkreślają to ostatnie badania IWG, które wykazały, że 72 proc. pracowników biurowych woli model hybrydowy niż powrót do biura na pełen etat przy 10 proc. podwyżce wynagrodzenia. Cieszymy się, że nawiązujemy pierwsze partnerstwo z operatorem franczyzowym, aby zaoferować korzyści wynikające z pracy hybrydowej jak największej liczbie osób i przedsiębiorstw w Rumunii.

Partnerstwo obu firm nastąpiło w obliczu rosnącego globalnego zapotrzebowania na elastyczne miejsca pracy. W tym roku do sieci IWG dołączyły już dwa miliony nowych użytkowników.

Ramona Predescu, Country Manager IWG Romania, oświadcza: Zarówno globalnie, jak i w Rumunii, obserwujemy rosnące zapotrzebowanie na hybrydowe rozwiązania pracy. Łącząc siły z podobnie myślącymi partnerami, takimi jak Transinvest, zwiększamy naszą obecność w całym kraju. Zalety modelu hybrydowego stają się coraz bardziej zauważalne w Rumunii, a IWG odnotowuje dwucyfrowy wzrost w skali roku.