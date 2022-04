Reino Partners o planach na przyszłość: certyfikacja całego portfela i rozwój na rynku PRS

Są państwo firmą, która bardzo rozwija się w kierunku ESG. Na jakim etapie są działania w tym zakresie?

Dorota Latkowska-Diniejko: Od początku mieliśmy wysoką świadomość społeczną i środowiskową biznesu. Nawet w czasach, gdy nabywaliśmy pierwsze budynki pod swoim własnym brandem i jeszcze nie mówiło się tak szeroko o ESG. Traktowaliśmy to wręcz jako nasze wewnętrzne DNA.

Dorota Latkowska-Diniejko, dyrektor inwestycyjna w REINO Partners

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

W przeszłości poszerzyliśmy swoje portfolio o biurowce od firmy Skanska, która znana jest z bycia zielonym deweloperem. Już podczas procesu diligence ustaliliśmy kierunki dalszych działań co do biurowców Kapelanka w Krakowie i Malta w Poznaniu. Skanska przekazała nam te budynki na pewnym etapie „zieloności”. Potem konsekwentnie podnosiliśmy te techniki.

Dziś możemy się pochwalić, że zarówno Kapelanka, jak i Malta są dwoma budynkami z najwyższymi w kraju wskaźnikami ESG. Mimo że są to budynki już pięcio-, sześcioletnie, wciąż są najbardziej zielonymi w Polsce, zwłaszcza jeśli chodzi o procesy związane z energetyką. Zwracamy jednak uwagę nie tylko na tę pierwszą literkę E, ale także na S i G. Zwłaszcza to G jest mało widoczne dla otoczenia, bo opiera się na wewnętrznych procedurach i minimalizacji ryzyk wewnątrz organizacji.

Ale na tym państwo nie poprzestają.

Tak. Zaczęliśmy współpracę z dwoma bardzo dużymi inwestorami w postaci Partners Group w sektorze biurowym i Grosvenor w sektorze logistycznym, którzy stawiają poprzeczkę bardzo wysoko, jeśli chodzi o odpowiedzialność biznesu. Rozmawiamy też z kolejnymi inwestorami, bardzo świadomymi, którzy działają na całym świecie i również mają wypracowane najwyższe standardy ESG. Mimo to kilka razy zaskoczyliśmy ich inicjatywami w Polsce i nabrali trochę innego spojrzenia na lokalny rynek. W naszym portfelu biurowym, jeśli chodzi o „zieloność”, budynki były certyfikowane już na etapie budowy. Jednocześnie dążymy do tego, by były oznaczone certyfikatami, takimi jak „Obiekt bez barier”, czyli świadczącymi o „przyjazności” budynków dla wszystkich jego użytkowników. To element, przy którym bardzo współpracujemy z najemcami. Certyfikowanie ma też bezpośrednie przełożenie na wysokość opłat eksploatacyjnych i rachunków za energię elektryczną. Do naszych obiektów kupujemy energię z OZE. Poznańska Malta House jest zasilana w ten sposób w stu procentach. We wszystkich naszych budynkach biurowych działają też już ładowarki do samochodów elektrycznych.

A jak dbacie o zieloność w drugim obsługiwanym przez siebie sektorze - logistycznym?

Tu wiele zmieniła pandemia, która była czasem na rewizję podejścia do ESG w logistyce. Ostatnie dwa lata to bardzo duże przyspieszenie w tym zakresie. Nam udało się zbudować relatywnie duży portfel logistyczny. Zakupiliśmy ponad 350 tys. mkw. w sześciu lokalizacjach. Były to obiekty, które nie były certyfikowane na etapie zakupu, pomimo tego, że znaczna ich część pochodzi od znamienitych deweloperów.

Zatem na jakim etapie są działania w celu ich certyfikacji?

Naszą intencją jest, by do końca roku cały nasz portfel był certyfikowany. Najprawdopodobniej dla wszystkich obiektów uda nam się uzyskać certyfikację BREEAM na poziomie Very good, a może nawet i Excellent. Więc w logistyce zdecydowanie staramy się wprowadzać elementy ESG. To w perspektywie będzie przekładało się na kwestie finansowania, ponieważ banki coraz częściej wprowadzają wymogi ESG dla nowego finansowania czy emisji obligacji. Tutaj chcemy być dobrze przygotowani, żeby budynki spełniały najwyższe noty, a zespół asset managementowy uzyskiwał najwyższe noty za zarządzanie. Dziś nasz brand jest na tyle rozpoznawalny, że w instytucjach finansowych jesteśmy znani z bycia na bieżąco i postawy „hands on”. To niejednokrotnie przekłada się na bardziej elastyczne warunki finansowania, czy na lepsze marże na uzyskiwane kredyty, a to oznacza wyższe całkowite zwroty w portfelu.

Wiem, że rozważają państwo rozwój w nowych segmentach oprócz logistyki i biur. Jakie to segmenty?

Z uwagą patrzymy na rynek PRS. Jednak Polski Ład spowodował, że barierę stanowią ograniczenia podatkowe oraz kwestia inwestycji w złotówce. Cały czas nie ma systemu polskich REIT-ów, który bardzo pomógłby w rozwoju zwłaszcza rynku mieszkaniowego w segmentach mieszkań na wynajem i do zakupu. Problemem jest, że nie ma żadnej struktury, która pozwalałaby zarówno instytucjom, jak i zwykłemu Kowalskiemu inwestować w sposób bardziej zorganizowany. Sektor PRS jest na pewno bardzo ciekawy i rozwijający się, ale zmiany związane z Polskim Ładem powodują, że ten rynek obecnie nie jest tak dobrze wyeksploatowany, jak mógłby być.

Co jeszcze jest problemem?

Trudno też zaprojektować docelowe zwroty w tym sektorze. Z jednej strony widzimy, że popyt na mieszkania rośnie i stawki czynszu na pewno będą rosły, bo koszty budowy też wzrosły. Natomiast dostęp do produktu nie jest jasny i oczywisty. Często trzeba robić joint venture z deweloperami już na bardzo wczesnym etapie, żeby faktycznie móc zbudować taką platformę. Obecnie przyglądamy się trzem platformowym inwestycjom tego typu i bardzo szczegółowo badamy okoliczności, o których wspomniałam wcześniej.

Czy pracujecie państwo nad jeszcze innymi przyszłościowymi projektami?

Zastanawiamy się także nad rozwojem sektora logistycznego i wejściem w realizację bezpośrednich inwestycji w tym sektorze. Chodzi o bycie deweloperem nowych projektów, ponieważ w naszym portfelu mamy również zabezpieczone działki pod inwestycje.

Zatem tutaj zaczyna się kreować nowy sektor budynków powstałych pod potrzeby konkretnych najemców. W konsekwencji tego, co się dzieje w całej geopolityce, Polska coraz częściej zaczyna być postrzegana jako miejsce, gdzie mamy jeszcze relatywnie niskie stawki czynszu w stosunku do siły roboczej. Jednocześnie mamy strategiczną lokalizację w centralnej Europie, skąd do wielu miejsc dojeżdża się nadal w 24 godziny.

Ponadto, rozwój portów w Polsce powoduje, że logistyka zaczyna być wzmacniana. W związku z tym, coraz więcej firm produkcyjnych zaczyna rozważać Polskę jako miejsce pod swoje zakłady. Również dlatego, że zachwiane zostały łańcuchy dostaw. Część firm, która planowała produkcję gdzieś w Azji, zaczyna coraz częściej myśleć o Polsce jako hubie na rynek europejski.

A co powstrzymuje inwestorów przed rozwojem w Polsce?

Geopolitycznie jesteśmy granicą NATO i UE i to na pewno daje nam przewagę. Wciąż jednak wielu inwestorów, którzy nie znają rynku i kraju, zastanawia się, czy Polska to bezpieczne miejsce do inwestycji długofalowych. Aczkolwiek powoli zaczynają przeważać czynniki ekonomiczne. Ponadto zdolności interpersonalne Polaków powodują, że jesteśmy z natury przedsiębiorczy i widać, że jesteśmy w stanie przyciągać coraz ciekawsze firmy produkcyjne i logistyczne.

Wspomniała pani również o zabezpieczonych lokalizacjach pod nowe projekty. Jakie to miejsca?

To głównie centralna Polska. Między innymi Piotrków Trybunalski, gdzie dysponujemy działkami pod kolejnych 250-300 tys. mkw. Konsekwentnie planujemy rozwój tego projektu. Patrzymy też na lokalizacje, gdzie już mamy obiekty, czyli Poznań czy Sosnowiec. Obserwujemy także rynek trójmiejski, który jest coraz ciekawszą lokalizacją. Widzimy, że rozwój infrastruktury powoduje, że otwierają się nowe możliwości. Ale też wiele firm zrobiło rewizję swojej polityki dotyczącej lokalizacji. Czasami z hubów w centralnej Polski „wyrzuca się” logistykę na całą Polskę. Ale są też trendy odwrotne - dzieli się Polskę na kilka mniejszych lokalizacji i powstają trzy, cztery tzw. national hubs.

Jaki wpływ na rynek magazynowy i łańcuchy dostaw ma trwająca wojna w Ukrainie?

Część łańcuchów dostaw, które zostały wstrzymane, muszą zostać zrewidowane. Część produkcji, która miała miejsce na Ukrainie, może być relokowana do Polski. Konsekwencje wojny będą długofalowe. Wiele firm wstrzymuje jednak decyzje albo daje sobie sześć miesięcy na to, by zrewidować politykę, najczęściej na rzecz większych obiektów w Polsce. Mamy też niestabilne kwestie związane z kosztami budowy i wszyscy liczą na to, że w ciągu sześciu miesięcy znajdziemy nowe źródła materiałowe, co spowoduje, że ceny przynajmniej się ustabilizują i będzie można mówić realnie o nowych obiektach przy realnych cenach. Ale konsekwencją na pewno będzie wzrost stawek czynszu, bo materiały tańsze nie będą.

Czy jako firma, w związku z wojną w Ukrainie, włączyliście się w działania pomocowe?

Oczywiście. Przy udziale najemców mogliśmy wyposażyć miejsca dla uchodźców w Warszawie, Siedlcach i Piotrkowie Trybunalskim w niezbędne materiały, jak poduszki, koce czy ręczniki. Prowadzimy także dla Ukraińców projekt związany ze szkolnictwem. Zbyt dużo o tym nie mówimy, tylko staramy się działać.