Rekord na rynku biurowym. PZU wynajmuje 47 tys. mkw. w budynku Skanska

Grupa PZU wynajęła 47 tys. mkw. powierzchni biurowej, handlowo-usługowej i magazynowej oraz 325 miejsc parkingowych w Generation Park Y. To największa umowa najmu w historii rynku biurowego w Polsce oraz w historii Grupy Skanska na świecie. Po podpisaniu umowy poziom najmu w budynku wynosi 98,5 proc. Ubezpieczyciel przeniesie się do nowego biura w II kwartale 2022 roku.

Generation Park Y to 140-metrowy budynek, wieńczący kompleks biurowy Skanska powstający przy warszawskim Rondzie Daszyńskiego.

– Nowa centrala Grupy PZU to inwestycja w naszych pracowników. Dlatego tak ważne jest, że Generation Park Y spełnia najwyższe standardy, jeżeli chodzi o warunki, komfort i bezpieczeństwo pracy. Niemniej istotne są kwestie ekologiczne i to, że jest to obiekt bez barier, z którego w pełni będą mogły korzystać osoby niepełnosprawne. Przeprowadzka to dla nas okazja do zbudowania przestrzeni przyjaznej pracownikom oraz ułatwiającej im funkcjonowanie wewnątrz organizacji – mówi Dorota Macieja, członkini zarządu PZU Życie odpowiedzialna za obszar nieruchomości w Grupie PZU.

– Generation Park to nasz flagowy projekt, który odzwierciedla podejście Skanska do tworzenia ponadczasowych, zdrowych i bezpiecznych przestrzeni do pracy. (...) Zielone rozwiązania budynkowe oraz środowisko wewnętrzne wspierające dobrostan pracowników były niezwykle ważnymi aspektami w rozmowach z Grupą PZU - dodaje Katarzyna Zawodna-Bijoch, prezes spółki biurowej Skanska w regionie CEE.

Wieżowiec Generation Park Y, który otrzyma adres Rondo Daszyńskiego 4, ma 38 kondygnacji naziemnych i 4 podziemne, w których znajdzie się 187 miejsc na rowery oraz parking z 325 miejscami dla samochodów z gniazdkami do ładowania aut elektrycznych. W lobby budynku powstanie zielona ściana o powierzchni 330 mkw., a dzięki przeszklonej elewacji, będzie ją można podziwiać również z zewnątrz. Na wysokości 127 metrów znajdzie się zielony taras z widokiem na centrum Warszawy.

Zakończenie budowy Generation Park Y planowane jest na pierwszy kwartał 2021 roku. Prace wykończeniowe powierzchni najmu zostaną ukończone w drugim kwartale 2022 roku, kiedy to planowane jest przekazanie powierzchni grupie PZU. Wraz z ukończeniem inwestycji przeobrażeniu ulegnie teren pomiędzy biurowcami kompleksu Generation Park. Starannie zagospodarowana zielona przestrzeń oraz zadrzewiony plac podkreślą nowy wielkomiejski klimat Ronda Daszyńskiego. W ramach inwestycji powstanie również chodnik z „zielonego betonu”, oczyszczający powietrze ze smogu i spalin samochodowych.

Generation Park Y powstaje zgodnie z wytycznymi najważniejszych certyfikatów przyznawanych powierzchniom biurowym. Po ukończeniu prac, budynek będzie ubiegał się o certyfikaty LEED na poziomie Platinum, Obiekt bez Barier, a także niezwykle wymagający WELL Core&Shell.