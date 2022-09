Rekordowa aktywność najemców na głównych rynkach biurowych w Polsce

Firma Cushman & Wakefield opublikowała raport podsumowujący pierwsze półrocze br. na największych rynkach biurowych w Polsce.

Na koniec czerwca 2022 roku całkowite zasoby powierzchni biurowej wyniosły 12,6 mln mkw.

Za Katowicami znalazły się Trójmiasto, Kraków, Łódź oraz Wrocław.

Stawki czynszów w Warszawie znalazły się pod presją wzrostową.

Za Katowicami znalazły się Trójmiasto, Kraków, Łódź oraz Wrocław - w każdym z wymienionych miast wielkość oddanej do użytku powierzchni biurowej wyniosła w pierwszej połowie roku od 40 000 do 50 000 mkw. Jak czytamy w raporcie Cushman & Wakefield, nowa podaż w miastach regionalnych w badanym czasie była dwa razy wyższa niż średnia z ostatnich dwóch lat, co jest skutkiem odłożenia w czasie realizacji wielu projektów, których ukończenie planowane było na 2020 lub 2021 rok.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Poza dużymi projektami zlokalizowanymi w Warszawie, takimi jak Forest Tower ( 51 500 mkw.), Skysawa II (22 800 mkw.) oraz Lixa C (19 400 mkw.), odnotować należy również obiekty katowickie – KTW II (39 000 mkw.) oraz Globl Office Park A1 i A2 (27 300 mkw. i 29 900 mkw.), wrocławski Midpoint7 (36 200 mkw.) oraz gdański Format (16 000 mkw.).

W ostatnim czasie na rynku widoczny jest duży spadek łącznej powierzchni realizowanych inwestycji, zwłaszcza w Warszawie, gdzie obecnie w budowie znajduje się jedynie ok. 235 000 mkw. (dla porównania: na początku 2020 roku było to blisko 750 000 mkw.). W miastach regionalnych w realizacji jest 485 000 mkw., co stanowi spadek względem poziomu sprzed pandemii wynoszącego 850 000 mkw. Wynika to ze zmniejszenia się liczby rozpoczynanych budów w wyniku pandemii, jak również wzrostu kosztów budowy i wykończenia powierzchni oraz niepewności spowodowanej wojną w Ukrainie – komentuje Katarzyna Lipka, Head of Consulting & Research, Cushman & Wakefield.

Jak podaje Cushman & Wakefield, do końca roku w stolicy planowane jest ukończenie 105 000 mkw. powierzchni biurowej, w wyniku czego łączna podaż w 2022 roku wyniesie niecałe 230 000 mkw., co oznacza spadek o 12 proc. w porównaniu do średniej z ostatnich pięciu lat.

Z uwagi na niską aktywność deweloperów, w latach 2023-2025 na rynku obserwować będziemy znaczną lukę podażową. W miastach regionalnych łączna podaż w 2022 roku może wynieść 460 000 mkw., co oznacza 8-procentowy wzrost w porównaniu do średniej z ostatnich 5 lat, jednak począwszy od 2023 roku również ona zacznie spadać – prognozuje Jan Szulborski, Senior Consultant, Consulting & Research, Cushman & Wakefield.

Całkowita aktywność najemców w pierwszym półroczu 2022 roku w Warszawie wyniosła 479 400 mkw., co stanowi wzrost o 94 proc. w porównaniu do analogicznego okresu w 2021 roku oraz wzrost o 19 proc. niż w 2019 roku. Przyczyną tak dużego zainteresowania biurami w stolicy był skumulowany, niezrealizowany popyt z poprzednich kwartałów, który przełożył się na zamknięcie kilkunastu wielkopowierzchniowych transakcji. Wśród nich znalazły się: umowa przednajmu banku PKO BP w budynkach Skysawa I & II (34 500 mkw.) oraz ekspansja i renegocjacja banku ING w budynku Plac Unii (23 500 mkw.).

Na rynkach regionalnych również wzrosła aktywność najemców, a łączny popyt – w porównaniu do pierwszego półrocza roku ubiegłego – wzrósł o 26 proc. oraz o 13 proc. w stosunku do pierwszej połowy 2019 roku. Podobnie jak w Warszawie, doszło do kumulacji umów, które w poprzednich kwartałach były opóźniane z uwagi na niepewność związaną z pandemią. Wśród największych transakcji na rynkach regionalnych możemy wyróżnić tę zrealizowaną w Krakowie w Fabryczna Office Park 5 (13 800 mkw.) oraz w Katowicach w budynku .KTW II (12 900 mkw.)

Średni wskaźnik pustostanów w Polsce spadł po raz pierwszy od 2020 roku – o 0,2 pp. w porównaniu do pierwszego kwartału br.) i wyniósł 13,6 proc. Spadek odnotowany został w Warszawie, Katowicach, Lublinie i we Wrocławiu.

Stawki czynszów w Warszawie – podobnie jak w ubiegłym kwartale – znalazły się pod presją wzrostową, co spowodowane jest rosnącymi kosztami budowy oraz wykończenia powierzchni biurowej, a także wysokim zainteresowaniem nowymi powierzchniami w centrum miasta oraz ich ograniczoną dostępnością.

Stawki za najlepsze powierzchnie biurowe w Centrum wynosiły przeciętnie 22-26 EUR/mkw./miesiąc, najwyższe osiągały poziom nawet 28 EUR/mkw./miesiąc, natomiast w lokalizacjach poza centralnych oscylowały w zakresie 13,50-16,50 EUR/mkw./miesiąc.

W miastach regionalnych najlepsze biura w centrum były oferowane średnio w przedziale cenowym 12,50-15,50 EUR/mkw./miesiąc.