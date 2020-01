Rekordowa sprzedaż i kolejny produkt inwestycyjny. Torus podsumowuje historyczny rok

Na początku marca 2019 filipiński inwestor, Grupa ISOC, podpisał ostateczną umowę zakupu budynku Argon, trzeciego etapu Alchemii. Transakcja opiewająca na kwotę ok. 92 mln euro netto stała się największą w dotychczasowej historii firmy Torus, dewelopera obiektu, ale także trójmiejskiego rynku biurowego. Do tej pory Torus zrealizował 6 transakcji sprzedaży swoich nieruchomości biurowych do 5 różnych funduszy (5 budynków Arkońska Business Park oraz 3 etapy Alchemii) za łączną kwotę blisko 280 mln euro. Firma odpowiada tym samym za ponad połowę (niemal 65%) całkowitego biurowego wolumenu transakcyjnego zrealizowanego przez trójmiejskich deweloperów. Na uwagę zasługuje również tempo komercjalizacji ostatniego etapu Alchemii, budynku Neon, którego łączna powierzchnia najmu wynosi 35 tys. mkw. Obecnie, zaledwie kilka miesięcy po oddaniu go do użytku (miało to miejsce w październiku ub. roku) biurowiec wynajęty jest w blisko 90%, co sprawia, że stał się gotowym produktem inwestycyjnym - jest to kolejna nieruchomość Torusa przeznaczona do sprzedaży funduszom inwestycyjnym. Najemcami Neonu są m.in. Odyssey Logistics & Technology Corporation (Odyssey), Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, Hapag-Lloyd, Credit Agricole, KIDS&Co, Thai Wok, Body&Mind Clinic. W całym ubiegłym roku Torus wynajął łącznie blisko 35 tys. mkw. powierzchni najmu (biurowej i usługowej). Nowi najemcy pojawili się również w budynku Argon, m.in. Grupa Polcom, Thomson Reuters czy JUUL Labs, a wiele obecnych już firm w 2019 roku zwiększyło wynajmowaną powierzchnię.

Coś się kończy, coś się zaczyna

Wraz z oddaniem do użytku budynku Neon firma Torus zakończyła budową całego kompleksu Alchemia, która trwała blisko dekadę (budowa rozpoczęła się w 2011, ale koncepcja powstała dużo wcześniej). Inwestycja zdecydowanie zmieniła obraz i charakter dzielnicy Oliwa (powstała na poprzemysłowych terenach), przyczyniając się do rozwoju tkanki miejskiej w tej części Gdańska. Alchemia to łącznie ponad 122 tys. mkw. powierzchni najmu, w tym blisko 112 tys. mkw. to powierzchnie biurowe (jest to blisko 1/6 rynku biurowego w Trójmieście!), a blisko 10 tys. mkw. to powierzchnie handlowo-usługowe. Budynki certyfikowane są w amerykańskim systemie LEED na najwyższym poziomie, Platinum, plasując się w czołówce najwyżej ocenianych punktowo obiektów w kraju. Wyróżnikiem Alchemii jest też połączenie funkcji biurowej z rekreacyjno-sportową (w kompleksie funkcjonują m.in. baseny, sauny, siłownia z klubem fitness, hala sportowa i strefa wspinaczki) i gastronomiczną (ofertę tworzy już kilkanaście lokali - restauracje, kawiarnie, bary).

