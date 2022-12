LSEG (London Stock Exchange Group) wynajęła osiem kondygnacji w gdyńskim biurowcu 3T Office Park. To będzie największy oddział londyńskiej giełdy w Polsce.

LSEG (London Stock Exchange Group) wybrała 3T Office Park w Gdyni na lokalizację największego oddziału w Polsce.

Umowa obejmuje najem ośmiu kondygnacji wieży C obiektu.

Transakcja na prawie 8,4 tys. mkw. jest największą relokacją na trójmiejskim rynku biurowym w 2022 roku.

Najemcę reprezentowała międzynarodowa firma doradcza Cushman & Wakefield.

W ramach podpisanej w listopadzie 2022 roku umowy LSEG zajmie dwa lokale na parterze (457 mkw.) oraz siedem kondygnacji w budynku C (7,88 tys. mkw.) - jednej z trzech wież składających się na 3T Office Park. Biuro o łącznej powierzchni sięgającej 8,4 tys. mkw. będzie gotowe na przyjęcie pracowników w 2023 roku.

Podpisana umowa z 3T Office Park umożliwi LSEG dalszy rozwój największego oddziału firmy w Polsce. W zlokalizowanym u nas centrum usług wspólnych będzie mogło pracować już od początku ponad tysiąc osób w systemie hybrydowym. Liczba stanowisk pracy i wielkość powierzchni najlepiej obrazują skalę transakcji – największej w Trójmieście w 2022 roku. Myślę, że tą umową udowadniamy, że rynek biurowy wrócił na właściwe tory po pandemii - komentuje Sergiusz Gniadecki, inwestor biurowca, prezes zarządu spółki 3T Office Park S.A.

LSEG jest wiodącym dostawcą danych i infrastruktury dla rynków finansowych. Centrum usług wspólnych Grupy (SSC) zlokalizowane jest w Gdyni i zatrudnia ponad 1000 pracowników.

- Firma LSEG poszukiwała biura odpowiadającego na obecne i przyszłe potrzeby swoich pracowników. Cieszę się, że znaleźliśmy partnera w osobie Pana Sergiusza Gniadeckiego i jego zespołu, których budynek spełnił nasze wymagania. Nie stało się to jednak z dnia na dzień. Wybór 3T Office Park na nową lokalizację naszego Klienta był zwieńczeniem lat analiz, poszukiwań i negocjacji. Zabezpieczenie interesów Najemcy przy tak dużej powierzchni i zawarcie umowy w tak nieprzewidywalnych czasach było złożonym procesem. Decyzja LSEG przypieczętowuje i udowadnia, że ​​gdyńska lokalizacja to świetne miejsce na biuro – mówi Adam Schroeder, Head of the North Poland Region in Cushman&Wakefield



O 3T Office Park

Obecnie wśród najemców 3T Office Park znajdują się: polski dostawca rozwiązań IT - Asseco Poland oraz przedstawiciele branży transportowej Kuehne+Nagel i Maersk Polska, a także Wartsila Polska - firma inżynieryjna z branży morskiej. Część usługową obiektu reprezentują: centrum medyczne i stomatologiczne Medicover, przedszkole i żłobek Mały Einstein.

3T Office Park składa się z trzech osadzonych na wspólnej hali garażowej wież o wysokościach: 39, 50 i 39 metrów. Budynek znajduje się przy ul. Kazimierza Górskiego 3 w Gdyni. Całkowita powierzchnia najmu obiektu wynosi 38,5 tys. mkw. W części podziemnej biurowca znajduje się parking z 405 miejscami dla samochodów i 250 miejscami dla rowerów.

Budynek posiada certyfikat BREEAM Interim na poziomie „Excellent” oraz przyznawany przez Fundację „Integracja” certyfikat „Obiekt bez barier”.

