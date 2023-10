Rynek najmu biurowego w stolicy nie jest w złej kondycji. - Pierwsze dziewięć miesięcy tego roku były rekordowe pod kątem liczby zawieranych umów najmu – mówi Tomasz Czuba, Head of Office Leasing and Tenant Representation JLL.

Zasoby biurowe Warszawy w 2023 r. wzrosną o ok. 72 tys. mkw.

Wolumen nowych inwestycji oddawanych do użytku w 2024 r. wyniesie około 115 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej, uwzględniając budynki poddane renowacji.

Wskaźnik powierzchni niewynajętej wg stanu na koniec września 2023 wyniósł 10.6 proc. (9,1 proc. w strefie Centrum oraz 11,8 proc. poza Centrum).

W związku z solidną aktywnością najemców w Warszawie, analitycy JLL spodziewają się umiarkowanego spadku wysokości współczynnika pustostanów.

- Z naszych obserwacji wynika, że pomimo szerokiego wdrażania pracy hybrydowej, niektórzy pracodawcy przychylają się coraz bardziej do powrotu do schematu biuro-centrycznego, zakładającego większą liczbę pracy z biura w tygodniu. Najemcy poszukujący nowych powierzchni lub renegocjujący kontrakty nadal decydowali się na mniejsze najmy, w porównaniu do okresu przed pandemią - tłumaczy Tomasz Czuba, Head of Office Leasing and Tenant Representation JLL.

Ekspert podkreśla, że rynek najmu w stolicy nie jest w złej kondycji. - Pierwsze dziewięć miesięcy tego roku były rekordowe pod kątem liczby zawieranych umów najmu – dodaje Tomasz Czuba.

Wraca popyt na biura

Do końca września 2023 r. odnotowano popyt na powierzchnie biurową na poziomie 496,5 tys. mkw., z czego w samym trzecim kwartale było to 174 tys. mkw. Zawarto aż 600 umów najmu w Warszawie między pierwszym kwartałem, a trzecim kwartałem 2023 r. To o 27 więcej niż w 2022 r. w analogicznym okresie. Pokazuje to, że czas obniżonej decyzyjności wśród firm oraz podejście „wait and see” mogą być już za nami.

- Udział renegocjacji utrzymuje się na wysokim poziomie również w trzecim kwartale 2023. Największymi z takich umów były m.in. 5,5 tys. mkw. dla Elavon w budynku Europlex, 4,8 tys. mkw. dla Johnson & Johnson w Wiśniowy Business Park, 4,7 tys. mkw. wynajęte przez Sii w Metronie oraz odnowiona umowa na 4,5 tys. mkw. dla Panattoni w kompleksie Warsaw Spire - wylicza Mateusz Polkowski, Head of Research & Consultancy JLL.

Gdzie są najbardziej atrakcyjne biura?

Jak wynika z badania JLL i Just Join IT „Code-Life Balance” przeprowadzonego wśród pracowników z branży IT, lokalizacja biura jest jednym z kluczowych aspektów związanych z wyborem miejsca pracy.

Nowa podaż biur planowana na czwarty kwartał 2023 r. jest szacowana na jedyne 46 tys. mkw., z której większość będzie oddana w strefach Centrum i Mokotów.

Następne największe projekty w realizacji mają zostać ukończone przed końcem 2023 r.: Lakeside (22,7 tys. mkw., Mokotów) i etap pierwszy kompleksu Studio (16,3 tys. mkw., strefa Centrum).

W okresie od pierwszego kwartału do trzeciego kwartału 2023 r. rozpoczęto realizację następujących projektów: The Form (28 tys. mkw.), Towarowa 22 bud. B (30 tys. mkw.) oraz Upper One (36 tys. mkw.).

- Warto zwrócić uwagę na fakt, że lokalizacją ww. projektów jest strefa Centrum Warszawy, która utrzyma wysokie zainteresowanie wśród najemców w nadchodzących latach – dodaje Mateusz Polkowski, Head of Research & Consultancy JLL.

