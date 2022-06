Remitly otwiera nowe biuro w krakowskim High5ive

Remitly bierze przestrzeń typu flex w Krakowie.

Umowa została podpisana na 15 miesięcy, z opcją przedłużenia o kolejny rok.

W jej ramach amerykańska spółka będzie mogła korzystać z ponad 100 stanowisk roboczych.

W związku ze wzrostem liczby pracowników Remitly w regionie, firma przenosi się do większej przestrzeni w Krakowie. Korzystała już z powierzchni Business Link w drugim budynku kompleksu High Five, gdzie biura typu flex okazały się idealnym wyborem.

Cieszymy się, że możemy rozszerzyć naszą obecność w regionie poprzez nowe biuro w High5ive, ponieważ w dalszym ciągu zatrudniamy najbardziej utalentowane osoby – mówi Heather Rogers, Sr. Program Manager of Global Facilities, Remitly. – Jesteśmy dumni z tego, że tworzymy dla naszych pracowników przyjazną oraz integracyjną przestrzeń biurową i wierzymy, że ten obiekt będzie oferował dostępne, zrównoważone środowisko, w którym współpracownicy będą mogli łączyć się i współpracować – dodaje.

Firma Remitly zajęła tym samym cały parter budynku High5ive 3, który Business Link pozyskał pod koniec 2021 roku od dewelopera projektu, firmy Skanska. Nowy najemca wprowadzi się do budynku 15 lipca tego roku.

Korporacyjni klienci coraz częściej biorą pod uwagę potencjał rynku flex i widzimy, jak dynamicznie się on rozwija, szczególnie w miastach regionalnych. W Business Link oraz Skanska odpowiadamy na indywidualne potrzeby klientów i pomagamy w dostosowaniu do nowej normalności, a także pracy hybrydowej, oferując doradztwo strategiczne w zakresie Workplace. Widzimy, że coraz częściej wybierany jest model portfolio biurowego typu core&flex i nad tą ofertą intensywnie pracujemy w Grupie Skanska – mówi Ewelina Kałużna, Managing Director w Business Link i Dyrektor Workplace Advisory w Skanska.

– Podpisana umowa doskonale obrazuje potencjał krakowskiego rynku, w którym zapotrzebowanie na nowoczesne powierzchnie biurowe premium znacząco przewyższa podaż. Możemy zdradzić, że otrzymujemy mnóstwo zapytań o dostępność naszych przestrzeni w High5ive 2, gdzie również wynajęte jest 100 proc. naszej oferty. Dzieje się tak, ponieważ klienci doceniają nie tylko bardzo dobrą lokalizację, w centrum miasta oraz wysoki standard, ale także możliwość kompleksowej personalizacji biura do ich indywidualnych potrzeb – podkreśla Tomasz Pater, Head of Worplace Advisory and Execution w Business Link.

Kompleks biurowy High5ive znajduje się tuż przy Dworcu Głównym, Galerii Krakowskiej oraz w sąsiedztwie uczelni wyższych. Cała przestrzeń budynku została zaprojektowana i wykonana zgodnie ze stylistyką nawiązującą do idei well-being. Najemcy mają tutaj dostęp do licznych usług, a na miejscu nie zabrakło także ogólnodostępnych terenów zielonych. Biurowiec wyróżnia się również certyfikacją LEED oraz wysoką jakością zastosowanych materiałów – zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz obiektu.