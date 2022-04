Renoma przyciągnęła Deloitte

Renoma to jeden z najbardziej rozpoznawalnych budynków we Wrocławiu.

Lokalizacja Renomy okazała się atrakcyjna dla Deloitte.

Po metamorfozie Renoma zaoferuje blisko 35 tys. mkw. powierzchni biurowej.

- Renoma jest jednym z trzech obiektów wielofunkcyjnych w portfelu Globalworth Poland, obok warszawskiej Hali Koszyki i katowickiego Supersamu. Obecnie budynek przechodzi szeroko zakrojoną metamorfozę, dzięki której wzbogaci się o najwyższej klasy powierzchnie biurowe, autorskie koncepty gastronomiczne, szeroki wachlarz usług i renomowane marki modowe. Tę przemianę doceniają kolejni najemcy - mówi Maciej Gołębiewski, Asset Management & Leasing Director w Globalworth Poland.

- Wraz z pandemią zmieniły się nasze potrzeby i zwyczaje biurowe, przeszliśmy w tryb pracy hybrydowej. Również nasi klienci dostosowali zasady dotychczasowej współpracy do realiów nowej rzeczywistości. W związku z tym, podjęliśmy decyzję o zmianie przestrzeni na taką, która odpowie na aktualne potrzeby naszych pracowników i klientów - mówi Bartłomiej Suszko, partner w Deloitte.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Jako zespół lokalny rozwijamy się niesamowicie dynamicznie, dlatego chcemy zapewnić naszym pracownikom warunki, w których będą mogli zarówno efektywnie współpracować, znajdować przestrzeń do budowania wzajemnych relacji, jak i koncentrować się na wykonaniu swoich bieżących zadań. Dzięki świetnej lokalizacji oraz wyjątkowej ofercie przestrzeni wspólnych, Renoma odpowiada na wszystkie nasze potrzeby - podkreśla Bartłomiej Suszko.

- Renoma to jeden z najbardziej rozpoznawalnych budynków we Wrocławiu. Jest nam niezmiernie miło, że mogliśmy wspierać firmę Deloitte w tej transakcji i dziękujemy za zaufanie, którym nas obdarzono. Jestem przekonana, że prestiżowe i pełne historii przestrzenie tego miejsca będą sprzyjały dalszemu dynamicznemu rozwojowi firmy w regionie - podkreśla Dorota Kościelniak, dyrektor regionalna Colliers we Wrocławiu.

Pierwszy etap metamorfozy Renomy zakończony

Pod koniec marca do użytku został oddany pierwszy fragment przebudowanej części Renomy - atrium północne wraz ze strefą wejściową od strony ul. Świdnickiej. Jej właściciel i zarządca, firma Globalworth, odtworzył w budynku oryginalny układ bliźniaczych dziedzińców, jakie znajdowały się tam pierwotnie. Pierwszy z nich ozdobiły już biało-szare marmury z Portugalii i Turcji, złocone rzeźby ludzkich głów, wzorowane na tych z fasady, a także ogromne żyrandole, swoim kształtem nawiązujące do przedwojennych oryginałów w stylu art deco. Projektantem przebudowy jest uznany wrocławski architekt Zbigniew Maćków i jego pracownia.

Po metamorfozie Renoma zaoferuje blisko 35 tys. mkw. powierzchni biurowej. Przyszli użytkownicy biur będą mieć do dyspozycji m.in. stacje do ładowania samochodów i hulajnóg elektrycznych, które zostaną też udostępnione również gościom i klientom, rozbudowaną infrastrukturę rowerową z szatniami, prysznicami i stojakami, a także usługi carsharingu. Najemcy otrzymają też dedykowaną aplikację Globalworth, dzięki której ich pracownicy skorzystają z bezdotykowego dostępu do biura, przywołają windy przez smartfon, otworzą szlaban do parkingu czy zarezerwują salkę konferencyjną lub miejsce parkingowe. Renoma jest również przyjazna środowisku - obiekt może się poszczycić certyfikatem BREEAM na poziomie Excellent, a także zasilaniem w 100 proc. zieloną energią.

Najemcę w transakcji reprezentowała firma doradcza Colliers.