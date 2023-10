Charakterystyczne i znane gdynianom od lat Centrum Biurowe Hossa przechodzi transformację. REPUBLIK – tak nazywa się od 24 października przestrzeń, w której praca, troska o środowisko i inspiracja stworzą klimat do rozwoju dla dynamicznego biznesu.

Ale jak przeprojektować od nowa ponad 20-letni budynek, i to z poszanowaniem środowiska? Właściciel, czyli Grupa Inwestycyjna Hossa, ma na to pomysł – a właściwie kilka pomysłów, które ze sobą współgrają.

- W przypadku działek w centrum miast bywa tak, że czasem najłatwiej jest zburzyć zabudowania, zagospodarować przestrzeń na nowo we współczesnym standardzie i wynająć lub sprzedać. Często taki mechanizm działania widzimy w Trójmieście czy Warszawie, niekiedy bez większego uzasadnienia oraz bez refleksji dotyczącej energochłonności i szkód dla środowiska, jakie wiążą się z takim procesem. Budynek przy Władysława IV to jednak dla nas specjalne miejsce – przez lata służył nam jako centrum rozwoju naszej firmy. W tym roku przenieśliśmy się do Gdańska, bo potrzebujemy większej przestrzeni. Chcieliśmy jednak wykorzystać istniejący potencjał i dostosować gdyński obiekt do nowych potrzeb rynkowych – mówi Nick Rajszys, Dyrektor ds. Zarządzania Aktywami w Grupie Inwestycyjnej Hossa.

Co ważne, modernizacja w tym przypadku nie oznacza wyższych kosztów najmu. Dzięki przemyślanemu procesowi inwestycyjnemu, najemcy mogą liczyć na bardzo konkurencyjne stawki, szczególnie biorąc pod uwagę standard budynku i jego centralną lokalizację. Właściciel biurowca przy Władysława IV postanowił zachować budynek, który wpisał się w gdyński krajobraz, a swoim przeszklonym frontem od 20 lat nadaje charakter tej części miasta. Zmieni się jednak jego wnętrze: tak, by uwzględnić standardy na rynku biurowym i realia obecnego modelu pracy.

W samym budynku najemca znajdzie nie tylko klasyczne powierzchnie biurowe. W przyszłym roku otworzy się również przestrzeń coworkingowa na parterze – po to, by oferta najmu w REPUBLIK była jak najbardziej inkluzywna i elastyczna.

Co więcej, w drugim etapie inwestycji właściciel planuje również stworzenie na ostatnim piętrze budynku strefy Rooftop - przestrzeni, która miałaby gościć spotkania inspiracyjne, wystawy, a także animować życie społeczności REPUBLIK.

RE, jak rewitalizacja

Nowa odsłona biurowca będzie znacznie bardziej prośrodowiskowa: poczynione i planowane w najbliższym czasie nakłady inwestycyjne skupione są na rozwiązaniach sprzyjających środowisku oraz komforcie najemcy. Przykładem jest wykonana już termomodernizacja szklanej elewacji, która poprawiła komfort pracy najemcą oraz obniżyła koszty eksploatacji w postaci zużycia energii elektrycznej czy cieplnej.

- W nadchodzącym roku planujemy montaż paneli słonecznych na dachu. Wyprodukowana przez nie energia elektryczna zasili części wspólne budynku, a pozostałe zapotrzebowanie zostanie uzupełnione zakontraktowaną zieloną energią od dostawcy. REPUBLIK aktualnie jest w fazie przygotowania do uzyskania międzynarodowego certyfikatu BREAAM, który ocenia nieruchomość według ściśle określonych kryteriów przyjazności środowisku. Ponadto wspieramy niskoemisyjny transport do budynku, propagując dojazdy do REPUBLIK autobusem, SKM czy rowerem miejskim, jednocześnie przypominając użytkownikom o tym, że wszystkie te środki komunikacji dostępne są praktycznie pod budynkiem – mówi Nick Rajszys.

Po co zmieniać coś, co działa?

Pandemia COVID-19, przy wszystkich swoich konsekwencjach, stała się również motorem zmian na rynku przestrzeni biurowych. Normą stała się praca zdalna lub w modelu hybrydowym. I choć pracownicy wracają do biur, to sposób pracy i ich oczekiwania zmienił się radykalnie.

Przestrzenie do telekonferencji, osobne pokoje pracy cichej, strefy relaksu… To wszystko najemcy będą mogli zaaranżować w REPUBLIK. Małe i średnie firmy potrzebują elastycznych rozwiązań biurowych dostosowanych do dynamiki zespołów pracujących w nowy sposób lub rotujących w zależności od sytuacji gospodarczej czy realizowanych projektów.

Grupa Inwestycyjna Hossa, która zrealizowała już z sukcesem kilka projektów biurowych (między innymi w gdańskim Garnizonie, największej realizacji Mixed-Use w Europie Środkowo-Wschodniej), dostrzega rynkowe zapotrzebowanie na mniejsze, ale inteligentnie wykończone i zaprojektowane biura.

Nowa rzeczywistość po pandemii to tylko jeden z obszarów, które Hossa bierze pod uwagę w planowanej transformacji biurowca. Innym są nowe wyzwania związane z minimalizacją zużycia zasobów i ograniczaniem negatywnego wpływu działalności biznesowej na środowisko naturalne w obliczu kryzysu klimatycznego. Oprócz szeroko komentowanych zmian w transporcie, widocznych w coraz większej liczbie ekologicznych pojazdów na ulicach, dokonuje się także druga, nieco mniej spektakularna rewolucja w sektorze budowlanym. Ma ona rosnące grono swoich zwolenników, szczególnie wśród osób młodszego pokolenia. Według tegorocznego badania „Pokolenie Z na rynku pracy”, przeprowadzonego przez Wyższą Szkołę Humanitas, 51% młodych ludzi w Polsce wskazuje właśnie ekologię jako wartość, którą cenią w życiu najwyżej.

- Na rynek pracy wchodzą tak zwane „zetki”, czyli pokolenie o wysokiej świadomości ekologicznej oraz odmiennych oczekiwaniach względem miejsca pracy w porównaniu do poprzednich generacji. Takie osoby chcą pracować w miejscach i firmach, które uwzględniają w swoim funkcjonowaniu również kwestie środowiskowe – mówi Nick Rajszys. – Między innymi dlatego nie wyburzamy budynku. Likwidacja istniejącej zabudowy, a następnie realizacja nowej byłaby niezwykle energochłonnym procesem, który i pozostawiłby za sobą znaczny ślad węglowy. Postawiliśmy na rozsądną modernizację z poszanowaniem dla środowiska oraz dostosowujemy space plany do obecnych oczekiwań rynkowych.

Publik, jak dostępność dla wszystkich

REPUBLIK to także zupełnie nowa aranżacja przestrzeni do pracy i nowe funkcje w miejskiej tkance. Pięć kondygnacji funkcjonalnej przestrzeni biurowej można będzie dostosować do potrzeb większych i mniejszych firm, a zmodernizowane części wspólne i strefy relaksu umożliwią pracownikom chwilę oddechu w wygodnych warunkach. Przestronne lobby i recepcja z profesjonalną obsługą zapewni komfort podczas wizyt gości i kontrahentów.

Do dyspozycji stałych najemców pozostaje parking podziemny oraz naziemny, zlokalizowany wokół budynku. Rowerzyści natomiast będą mogli skorzystać z bezpiecznego, zadaszonego parkingu rowerowego wraz z szatnią i zapleczem sanitarnym.

Nowością w przestrzeni biurowca przy Władysława IV będzie coworking, czyli wspólna przestrzeń biurowa sprzyjająca innowacyjnej wymianie pomysłów i elastycznemu podejściu do środowiska pracy. Dodatkowo, na dachu budynku powstanie strefa rooftop – będzie ona otwarta dla najemców, użytkowników strefy coworkingowej oraz dla każdego, kto pragnie być częścią społeczności REPUBLIK.

To tam odbywać się będą inspirujące wykłady, interesujące wernisaże oraz szkolenia wspierające rozwój osobisty, mające na celu nie tylko rozwijanie gdyńskiego biznesu przez pracę, lecz również poprzez wzajemny kontakt i wymianę myśli. Strefa będzie miała swojego stałego kuratora, który zagwarantuje wysoki poziom merytoryczny spotkań, warsztatów i wystaw, na które już teraz mogą się czuć zaproszeni wszyscy gdynianie.

- Mamy ambicję, aby wokół REPUBLIK stworzyć aktywną i zaangażowaną społeczność – komentuje Nick Rajszys. - Wierzymy, że REPUBLIK stanie się miejscem ciekawych spotkań, zaskakujących kooperacji i kreatywnego rozwoju, wnosząc nową energię w życie miasta.

