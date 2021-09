Restauracja i kantyna w jednym lokalu. Nowy najemca w biurowej części Alei Pokoju 81

Kompleks biurowy Aleja Pokoju 81 uzyskał już pozwolenie na użytkowanie.

Obecnie trwa proces komercjalizacji obiektu, w którym w zasadzie od ręki dostępne są przestrzenie biurowe dające szerokie możliwości aranżacji.

Restauracja zajmie lokal o powierzchni blisko 350 mkw. Jej oferta z pewnością zainteresuje przyszłych pracowników biur, ale również pracodawców, którzy coraz częściej decydują się na sfinansowanie lub dopłaty do posiłków dla pracowników. Jest to bowiem coraz bardziej popularny i jeden z najbardziej docenianych benefitów pracowniczych.

VIALE VERDE to już trzecia restauracja w sieci, dwa pierwsze lokale są znane na krakowskim rynku gastronomicznym pod szyldem Trattoria due Tavoli. Pierwszy powstał w 2015 roku w Galerii Bronowice, a drugi w 2018 roku w Futura Park Modlniczka.

- Cieszymy się, że wśród najemców kompleksu Aleja Pokoju 81 możemy powitać nową restaurację sieci rozpoznawalnej na krakowskim rynku gastronomicznym. Dostęp do oferty restauracyjnej w bezpośrednim otoczeniu miejsca pracy to atut dla pracowników i pracodawców kompleksu biurowego, ale także duża korzyść dla mieszkańców pobliskiego osiedla mieszkaniowego – mówi Angelika Kliś, Członek Zarządu ATAL.

Biurowiec jest częścią realizowanej przez ATAL wieloetapowej inwestycji łączącej funkcję biurową, handlowo-usługową, a także budynki mieszkalne. Obiekt powstał na krakowskich Czyżynach, przy jednej z głównych arterii stolicy Małopolski. Dzięki czemu przyszli pracownicy mają zapewniony dogodny dojazd do miejsca pracy różnymi środkami komunikacji z każdego zakątka Krakowa, a także na wyciągnięcie ręki dostęp do oferty handlowej, restauracyjnej i rozrywkowej.

Aleja Pokoju 81 składa się z pięciokondygnacyjnego budynku klasy A z podziemnym parkingiem. Łączna powierzchnia obiektu wynosi 8 400 mkw., a pod najem przekazane zostało 7 600 mkw. Wysoką jakość budynku oraz innowacyjność zastosowanych rozwiązań potwierdza certyfikat BREEAM Very Good dla Design Stage. Na parterze budynku poza reprezentacyjnym lobby zaplanowano przestrzeń o przeznaczeniu handlowo-usługowym, gdzie znajdą się sklepy, usługi i gastronomia. Zadbano także o popularyzację przyjaznych środowisku dojazdów do pracy, dzięki stworzeniu infrastruktury rowerowej oraz dostępu do stacji ładowania pojazdów elektrycznych.