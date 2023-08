Restauracje Olimp zostaną zamknięte w niektórych biurowcach. - Nadszedł czas na podjęcie tej trudnej decyzji. Chodzi o około dziesięć lokalizacji. Nadal będziemy prowadzić ok. 20 kantyn - zapowiada Piotr Niemiec, prezes zarządu Gastromall Group.

Plan grupy Gastromall na 2023 r. zakłada otwarcie sześciu restauracji, głównie w galeriach handlowych. Dwie już działają.

W lutym 2023 r. działalność 40 proc. restauracji Olimp w centrach biurowych wciąż była zawieszona. Do końca roku część z nich zostanie definitywnie zamknięta.

Restauracje Olimp nadal będą działać w około dwudziestu biurowcach.

W biurowcach, w których liczba pracowników regularnie przychodzących do pracy już się nie zwiększy, staramy się na zasadzie porozumienia stron, rozwiązać umowy najmu - tłumaczy Piotr Niemiec, prezes zarządu Gastromall Group. Fot. PTWP.

Plan grupy Gastromall na 2023 r. zakłada otwarcie sześciu restauracji. Uda się?

Piotr Niemiec, prezes zarządu Gastromall Group: Mam nadzieję, że tak. W pierwszej połowie roku otworzyliśmy restaurację Olimp w stołecznej Promenadzie, a w lipcu - w Silesia City Center. Bardzo się cieszymy szczególnie z tej drugiej lokalizacji, bo długo czekaliśmy na lokal w tym centrum handlowym. Przez lata obserwowaliśmy ten obiekt. Do końca roku mamy zaplanowane kolejne otwarcia, więc - jeśli wszystko dobrze pójdzie - harmonogram zostanie zrealizowany.

Jak zakończyliście rozliczenia kosztów wspólnych z galeriami?

Tak, jak się spodziewaliśmy, wzrost tych kosztów jest spory, dlatego teraz bardzo ostrożnie podchodzimy do każdej nowej inwestycji.

A co z biurowcami? W lutym tego roku działalność 40 proc. restauracji Olimp wciąż była zawieszona w centrach biurowych. Taka sytuacja chyba nie może trwać wiecznie. Czy coś się zmieniło?

W biurowcach, w których liczba pracowników regularnie przychodzących do pracy już się nie zwiększy, staramy się na zasadzie porozumienia stron, rozwiązać umowy najmu. Obserwowaliśmy te obiekty od kilkudziesięciu miesięcy, więc wiemy, że już nie ma sensu przedłużać tego stanu zawieszenia. Nadszedł czas na podjęcie tej trudnej decyzji. Chodzi o około dziesięć lokalizacji. Liczę na to, że uda nam się uporządkować tę sytuację do końca tego roku.

W lipcu tego roku grupa Gastromall otworzyła restaurację Olimp w Silesia City Center. Fot. Mat. prasowe.

Czy to znaczy, że Olimp całkowicie się pożegna z biurowcami?

Nie. W niektórych biurowcach wciąż działamy z sukcesem, więc to nie jest tak, że całkowicie zamykamy tę gałąź naszego biznesu. Zostajemy w obiektach, których najemcy wprowadzili odgórnie tryb pracy stacjonarnej i pracownicy w miarę regularnie się pojawiają w budynku. Prowadzimy też działalność w biurowcach, dla których restauracja Olimp jest magnesem i zachęca pracowników do przychodzenia do biura. Najczęściej oznacza to dofinansowanie przez pracodawców naszych obiadów. W sumie będziemy prowadzić około 20 restauracji biurowych.

To chyba oznacza, że obecnie kantyny w biurowcach potrzebują specjalnych warunków?

Tak, trzeba podkreślić, że bardzo wiele zmieniło się w tym biznesie. Oczekiwania klientów biurowców są takie, żeby ceny posiłków były na bardzo niskim poziomie. Z kolei wynajmujący nie rezygnują ze swoich stawek. Tymczasem, w obecnych czasach, restauracja w biurowcu nie może tak naprawdę działać na zasadach komercyjnych i płacić takiego samego czynszu, jak najemcy biurowi. W tej chwili żadna sieć nie jest w stanie się utrzymać, ani rozwijać w gastronomii biurowcowej na warunkach najmu obowiązujących przed pandemią. Dotyczy to nawet tak dużych podmiotów jak nasza grupa, mimo że - ze względu na swoją skalę - może zawsze wynegocjować lepsze ceny produktów spożywczych.

To za mało?

Tak. Dzisiaj w biznesie gastronomicznym o sukcesie lub porażce decyduje umiejętność liczenia kosztów. Dawniej, przed pandemią margines błędu w ich liczeniu był spory. Obecnie, tylko ci przedsiębiorcy, którzy skrupulatnie będą pilnować dyscypliny wydatków są w stanie się utrzymać na rynku. Wystarczy wspomnieć, że wcześniej rachunki za energię elektryczną w gastronomii stanowiły zaledwie kilka procent obrotu, a dziś - to już 15 procent. Taka sama sytuacja dotyczy kosztów pracy - obecnie w biurowcach to ponad 36 proc. Brak kontroli restauratora nad tymi kwotami oznacza prostą drogę do zadłużenia.

Biurowców niewiele się obecnie buduje, ale jednak powstają obiekty i pewnie każdy chce mieć kantynę dla przyszłych najemców. Domyślam się, że nie interesują was takie nowe obiekty?

Na pewno na razie nie zainwestujemy w takie nowe otwarcia.

Zatem Olimp stawia na galerie handlowe. W pandemii to one cierpiały najbardziej i wydawało się, że powrót do sytuacji sprzed covidu się nie uda. A dziś to w biurowcach trzeba zamykać lokale.

Rzeczywiście, galerie handlowe chwalą się dobrym foot fallem, bo on wrócił, ale nigdzie nikt nie mówi o tym, że wzrosty sprzedaży są wywołane inflacyjną podwyżką cen, a nie liczbą transakcji. Konwersja jest dużo gorsza niż wcześniej.

