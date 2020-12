Restauracje Zdrowej Krowy wchodzą w coworking

Restauracje Zdrowa Krowa rozbudowały swoją ofertę o coworking. To sposób na przetrwanie lockdownu?

Robert Kuc, właściciel sieci restauracji Zdrowa Krowa: Oczywiście. Gastronomia może pracować jedynie na wynos i z dowozem. Sale restauracyjne świecą pustkami, a trzeba płacić za nie czynsz. Postanowiliśmy zaprosić do nich coworkerów. Mamy już dziewiąty miesiąc pandemii i wiele osób pracuje w trybie home office, ale nie za bardzo ma do tego warunki. Efektywność takiej pracy spada, dlatego w naszych restauracjach każdy może wynająć biurko na godziny - jedna kosztuje 10 zł, albo na cały dzień za 50 zł. Jesteśmy też otwarci na spotkania biznesowe do pięciu osób. Dzisiaj nie ma ich gdzie zorganizować, bo wszystkie lokale są zamknięte. Oczywiście nie ukrywamy tego, że to także zabieg marketingowy, dlatego zachęcamy naszych gości, by pod koniec pracy skusili się na dania Zdrowej Krowy na wynos.

Jak się pomysł sprawdza?

Trzy nasze lokalizacje już od tygodnia przyjmują coworkerów - w Krakowie, we Wrocławiu i w Warszawie. Czwarta - w Katowicach na ul. Gliwickiej właśnie rozpoczęła. Po tygodniu działania frekwencja wygląda tak, że w każdej z tych restauracji pracuje średnio trzech coworkerów. Codziennie też dostajemy po kilka pytań organizacyjnych na temat funkcjonowania naszego konceptu.

Jak się organizuje coworking w restauracji?

Właścicieli lokali poprosiliśmy o zgodę na podnajem części restauracji. Potem razem z prawnikiem ułożyliśmy regulamin i uzyskaliśmy odpowiedni kod PKD. Wdrożyliśmy wszystkie niezbędne restrykcje sanitarne. Odległość między stolikami wynosi u nas dwa metry. Zapewniamy środki do dezynfekcji rąk. Dezynfekujemy oczywiście wszystkie meble i urządzenia. Personel pracuje w maseczkach.