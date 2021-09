Revolut tworzy hub w przestrzeni WeWork. Za najem biura zapłaci Bitcoinami

W wyniku podpisanego kontraktu, Revolut wynajmie od WeWork w Dallas, w Teksasie, przestrzeń biurową dla 300 pracowników. To w Dallas powstaje hub, z którego Revolut chce kontynuować ekspansję w USA. Zgodnie z umową, opłaty za biuro uiszczone będa w Bitcoinach.

Revolut, globalna aplikacja finansowa, z której korzysta 16 milionów klientów, zacieśnia współpracę z WeWork, globalnym dostawcą elastycznych przestrzeni biurowych, by szybciej wdrażać własną strategię elastycznego zatrudnienia.

Revolut przyjął zasady elastycznego zatrudnienia, zgodnie z którymi większość z ponad 2300 pracowników ma możliwość wyboru, czy i kiedy chcą pracować z biura, z domu lub hybrydowo.

Fintech zmienia też swoje biura w RevLabs, by wspierać pracę grupową i proces kreatywny.

Partnerem w tym procesie jest sieć WeWork, od której Revolut wynajmuje biura w Dallas, Berlinie, Dublinie, Melbourne, Singapurze i Nowym Jorku.

70 proc. powierzchni biurowej w RevLabs służy do współpracy grupowej, burz mózgów, szkoleń i spotkań twarzą w twarz, za którymi część pracowników tęskniła pracując zdalnie w trakcie pandemii. W pozostałej części jest miejsce do cichej pracy, dla osób, którym trudniej pracować z domu i sale na spotkania z gośćmi spoza firmy. Do formatu RevLabs przystosowywane są przestrzenie wynajęte od WeWork, jak i biura własne.

- Revolut od zawsze przekracza granice i tworzy innowacje, czy to w kontekście usług finansowych, czy zdalnego stylu pracy. Cieszymy się, że nasz partner, firma WeWork, pozwala nam opłacać rachunki za wynajem powierzchni biurowej za pomocą kryptowalut, w których szerokie spektrum zastosowań mocno wierzymy - powiedziała Rhebecka D’Silva, szefowa nieruchomości i powierzchni biurowych w Revolut.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Od wejścia Revolut na rynek amerykański w marcu zeszłego roku, intensywnie dostosowujemy ofertę produktową do potrzeb amerykańskich konsumentów. Kładziemy nacisk na funkcje, które pomagają klientom zwiększyć kontrolę nad ich finansami osobistymi. Szykujemy się do przyspieszenia ekspansji w USA, powstający w Dallas hub będzie kluczowy w jej realizacji - powiedział Ron Oliveira, CEO Revolut w USA.

- Revolut uważnie śledzi trendy na rynku pracy. W swoim podejściu koncentruje się na współczesnych potrzebach pracownika, stawia na elastyczność, współpracę i wolność wyboru. Elastyczność to słowo klucz. Oferujemy ją także w zakresie umów i płatności. Od kwietnia b.r. umożliwiamy naszym klientom regulowanie rachunków za wynajem powierzchni za pomocą kryptowalut - powiedział Nick Giraudeau, szef usług finansowych, WeWork.