Rewitalizacja biur i lokali usługowych przy Polu Mokotowskim na ostatnich metrach

Przypomnijmy, przy ulicy Batorego 18 w Warszawie firma Magmillon realizuje sprzedaż lokali i remont budynku o funkcjach biurowo-usługowych. W ramach projektu wykonana została modernizacja elewacji i instalacji oraz powierzchni usługowych i wspólnych. Remont budynku posadowionego na Polu Mokotowskim pozwolił zachować funkcje i charakter tej części dawnej tkanki Warszawy, nadając jej nowy, estetyczny wygląd.

W ciągu roku od wprowadzenia inwestycji do sprzedaży, lokale zyskały na wartości około 50 proc. To optymistyczna prognoza dla przyszłych inwestorów. Lokale poza oczywistym wzrostem wartości, będą przynosiły także zysk pasywny. Zgodnie z analizami ekonomistów firmy, szacowana rentowność najmu długoterminowego inwestycji wynosi ponad 7 proc. Stopniowy powrót turystów sprzyjać będzie powrotowi do stabilizacji dochodów z najmu krótkoterminowego.

- Program, który realizujemy od kilku lat, „Nowe życie dla budynków”, zakłada odpowiedzialność w wykorzystywaniu zasobów przestrzeni miejskiej i przywracania doskonale zlokalizowanych, ale zaniedbanych, zniszczonych budynków, na powrót do tkanki miejskiej. Nowy wygląd budynków to nowe możliwości dla rejonu, w którym powstają i potencjał wart wykorzystania - mówi Kuba Karliński, założyciel Magmillon. - Taki też jest projekt przy Batorego. Nasza inwestycja przy Polu Mokotowskim to także odpowiedź na potrzeby warszawiaków - zarówno tych zainteresowanych rozpoczęciem przygody z inwestowaniem w nieruchomości, jak i podmiotów szukających atrakcyjnych i kameralnych budynków, w których będą mogły prowadzić działalność. To idealne rozwiązanie np. na gabinet psychoterapii, dla konsultanta rozwoju osobistego czy gabinet urody, czyli wszędzie, gdzie ważny jest spokój i intymność.

Projekt Pole-Mokotowskie.pl obejmuje nie tylko zachowanie istniejących budynków, ale także osiedlonych w tym obszarze miasta gatunków ptaków. W budynkach Batorego 16 i 18 zamieszkały jerzyki. Aby je zachować i stworzyć im bezpieczne środowisko życia, deweloper, nawiązał współpracę z fundacją ornitologiczną, z którą wspólnie umieszczamy na budynkach budki lęgowe.