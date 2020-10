Rewitalizacja na terenie Stoczni Cesarskiej wchodzi w kolejny etap

Stocznia Cesarska Development nie zwalnia tempa prac nad rewitalizacją i rozwojem terenów postoczniowych w Gdańsku. 2 września br., w dniu uroczystego otwarcia ikonicznego budynku Dyrekcji spółka otrzymała pozwolenie na budowę budynku dawnej Remizy strażackiej. Zaledwie kilka tygodni później inwestor rozpoczął prace renowacyjne tego zabytkowego budynku, co stanowi kolejny ważny krok w procesie przywracania do życia tej części miasta.

Pochodzący z 1884 roku budynek jest jednym z pierwszych budynków, jakie stanęły na terenie powstającego wówczas zakładu przemysłowego i pierwotnie pełnił funkcję administracyjno-socjalną budowanej stoczni. W 1903 przekształcony został w siedzibę straży pożarnej, w tym wozowni i stajni dla koni drużyn pożarniczych. Jest jedynym takim budynkiem na terenie dawnego zakładu i z pewnością również po remoncie będzie stanowić jedną z największych atrakcji Młodego Miasta – śródmiejskiej dzielnicy Gdańska, powstającej na terenach postoczniowych. Jedną z głównych cech Remizy są obszerne wrota, pozwalające na kreatywne ich wykorzystanie w przyszłej działalności gastronomicznej, jaka planowana jest w obiekcie.

Wraz z otwarciem budynku Dyrekcji, planami zwiększenia liczby miejsc pracy i mieszkań na terenie Stoczni Cesarskiej oraz w okolicznych inwestycjach, rośnie zapotrzebowanie na miejsca do spotkań biznesowych, towarzyskich i dobrej zabawy. Przygotowywana przez Stocznię Cesarską Development koncepcja zakłada stworzenie w obiekcie wyjątkowego, całodziennego miejsca spotkań, które może stać się gastronomiczną destynacją Młodego Miasta i Gdańska. Remiza położona jest bezpośrednio przy jednej z ważniejszych tras spacerowych przygotowywanych na tym terenie – Drodze do Wolności, prowadzącej od Placu Solidarności, wzdłuż Europejskiego Centrum Solidarności, aż do nadwodnych hal Stoczni Cesarskiej i nowych bulwarów nad Martwą Wisłą, w których planowane są biura, przestrzenie wystawiennicze, kulturalne, hotele i lofty. Obecnie inwestor poszukuje odpowiedniego partnera/ów gastronomicznych do ożywienia tego budynku.

Remiza to 2-piętrowy budynek o powierzchni użytkowej 550 mkw. Pierwotnie wzniesiony jako parterowy obiekt, z czasem został rozbudowany o piętro z pomieszczeniami socjalnymi. Po modernizacji budynek zyskał typowe szerokie bramy dla wozów strażackich i stajnię dla koni. Około 1955 roku dołączono do elewacji frontowej dobudówkę, powiększającą przestrzeń dla wozów strażackich. Budynek w swojej pierwotnej funkcji użytkowany był do połowy lat 90-tych.

