Nieruchomości Orange przechodzą rewitalizację w duchu ESG, a usługi? - Cyfryzacja to zarówno zielony bohater, jak i czarny charakter. Dlatego rzucamy węgiel i wchodzimy w OZE - opisuje Jacek Hutyra, Climate Officer Orange Polska.

Joanna Szpyra, menedżer ds. kluczowych klientów Orange Nieruchomości oraz Jacek Hutyra, Climate Officer Orange Polska będą panelistami sesji „City Talk – Zrównoważone miasto, zrównoważony biznes. Strategia ESG” podczas konferencji Property Forum Śląsk.

ZAREJESTRUJ SIĘ NA WYDARZENIE



Portfel nieruchomości firmy Orange liczy ponad 350 nieruchomości w całej Polsce. Wszystkie mają bardzo dobre, centralne lokalizacje.

Nieruchomości kiedyś służyły jako biura i miejsca posadowienia infrastruktury telekomunikacyjnej. Od 2016 r. firma realizuje program „Drugie życie budynków”. Już ponad 550 nieruchomości trafiło w ręce inwestorów. Fot. Orange Nieruchomości.

- My już z nich nie korzystamy. Tymczasem musimy je utrzymywać, co przecież oznacza nie tylko niepotrzebne koszty, ale i emisje CO2. Dlatego chcemy te pustostany zwrócić do obiegu, sprzedać inwestorom, którzy przypisując im nową funkcję, dadzą im drugie życie - tłumaczy Jacek Hutyra, Climate Officer Orange Polska, specjalista, który ponad dwa lata temu objął to wyjątkowe, bo utworzone jako pierwsze w Polsce, stanowisko.

Drugie życie budynków

Nieruchomości kiedyś służyły jako biura i miejsca posadowienia infrastruktury telekomunikacyjnej. Od 2016 r. firma realizuje program „Drugie życie budynków”. Już ponad 550 nieruchomości trafiło w ręce inwestorów.

- Obecnie, duża część naszych obiektów przeznaczonych na sprzedaż mieści się w mniejszych miejscowościach. Staramy się nawiązać współpracę z samorządami, żeby poznać potrzeby regionu i być bardziej skutecznym w poszukiwaniu inwestorów - tłumaczy Joanna Szpyra, menedżer ds. kluczowych klientów Orange Nieruchomości.

W wielu naszych dawnych biurowcach czy centralach telekomunikacyjnych obecnie funkcjonują mieszkania, hotele, akademiki czy pasaże handlowe - tłumaczy Joanna Szpyra, menedżer ds. kluczowych klientów Orange Nieruchomości.

Niemal wszystkie budynki w portfolio Orange są objęte planami zagospodarowania przestrzennego, choć czasem wymagają one korekty, żeby uatrakcyjnić potencjalną nową funkcję.

- W wielu naszych dawnych biurowcach czy centralach telekomunikacyjnych obecnie funkcjonują mieszkania, hotele, akademiki czy pasaże handlowe. Co ważne, nieruchomości nie mogą być zburzone przez nowego właściciela, lecz jedynie rozbudowane lub przebudowane, co oznacza także poprawę ich efektywności energetycznej - tłumaczy Joanna Szpyra.

Co ciekawe, Orange częściowo pozostaje w sprzedanych obiektach, poprzez pozostawienie w niektórych pomieszczeniach infrastruktury telekomunikacyjnej.

- Ten element jest zawsze ustalany z inwestorem - wyjaśnia Joanna Szpyra.

Do najbardziej spektakularnych realizacji należy m.in. budynek w Gliwicach, przy ul. Dolnych Wałów – niegdyś służący jako obiekt biurowo-techniczny i pocztowy, który po rewitalizacji pełni funkcję nowoczesnego biurowca z funkcjami usługowymi.

Podobnie zadziało się z dawnym budynkiem centrali telekomunikacyjnej we Wrocławiu przy ul. Prusa, który po sprzedaży i gruntownej przebudowie stał się akademikiem.

Smartfony nie mają komina

W powszechnym odbiorze usługi cyfrowe uchodzą za zielonego bohatera.

- W końcu komórki nie mają komina, ani rury wydechowej, więc wyglądają na czyste. Tymczasem to jest cała infrastruktura, której nie napędza magia czy modlitwa, tylko prąd. A ten w Polsce pochodzi w 70 proc. z węgla. Zatem za tą ładną, nowoczesną, zieloną fasadą tak naprawdę czai się niemalże ciężki przemysł. Jednym słowem - cyfryzacja to zielony bohater, ale i czarny charakter - opisuje Jacek Hutyra, Climate Officer Orange Polska.

Cyfryzacja to zielony bohater, ale i czarny charakter - opisuje Jacek Hutyra, Climate Officer Orange Polska.

Pozytywne działanie technologii przejawia się m.in. w rozwiązaniach typu smart city, które m.in. pomagają samorządom ograniczać zużycie energii i wody, usprawniać transport publiczny czy poprawiać zarządzanie zasobami miejskimi. Jednak, jak podkreśla Jacek Hutyra, nie wolno zapominać o kosztach tych działań.

- One potrzebują sprzętu i infrastruktury, czyli m.in. telefonów, i komputerów, które trzeba wyprodukować, a potem zasilać. Dlatego staramy się przede wszystkim optymalizować zużycie energii, bo jednak najbardziej zielona energia to ta, z której się nie korzysta. Mocno pracujemy też nad zmianą struktury naszej energii - wylicza Jacek Hutyra.

Orange stawia na OZE

Orange jeszcze trzy lata temu w ogóle nie korzystał z energii odnawialnej. Dzisiejsze plany firmy zakładają jej 60-procentowy udział do 2025 r., a cel na 2040 r. to całkowita neutralność klimatyczna.

- Już wiemy, że to się nam uda. Podpisaliśmy w ubiegłym roku umowy długoterminowe bezpośrednio z producentami OZE. Wyznaczyliśmy sobie też cel zredukowania do 2025 r. emisji własnych, czyli głównie energetycznych o dwie trzecie w porównaniu do 2015 r. Tu też jesteśmy pewni, że to osiągniemy - zapewnia Jacek Hutyra.

Telekomunikacja i rowery

Orange, co może zaskakiwać, jest jednym z pięciu największych dostawców rowerów miejskich w Polsce – bo za jednośladami kryją się platformy informatyczne i usługi cyfrowe usprawniające zarządzanie miastem. Ale oczywiście absolutnym czempionem czuje się w zakresie cyfrowych urządzeń domowych: dekoderów i modemów.

Orange, co może zaskakiwać, jest jednym z pięciu największych dostawców rowerów miejskich w Polsce.

- Pozostajemy ich właścicielem po to, by pod koniec każdej umowy z klientem, odzyskać je i odnowić. W centralnym magazynie naszego Łańcucha Dostaw w Ołtarzewie pod Warszawą pracownicy nie tylko weryfikują i uaktualniają te urządzenia, ale też poprawiają ich estetykę. W zakładzie działa nawet polernia, którą produkty te opuszczają w takim stanie, że nie tylko działają, ale i wyglądają jak nowe. W ciągu roku odnawiamy tam 500-600 tys. sztuk. To są naprawdę wielkie wolumeny - opisuje Jacek Hutyra.

Każda taka pojedyncza operacja, konserwatywnie licząc, pozwala zaoszczędzić od 15 kg do 20 kg CO2 w porównaniu do produkcji nowego urządzenia. Gdy to pomnożymy przez 0,5 mln, wychodzi 10 tys. ton CO2.

- W ten sposób każdego roku, dzięki obiegowi zamkniętemu, wspólnie z klientami ograniczamy ślad węglowy - dodaje Jacek Hutyra.

Nie wyrzucaj komórki do śmieci

Nieco inaczej wygląda drugi obieg komórek. Tu jest większy problem w rozpropagowaniu tej inicjatywy, ponieważ klienci, którzy średnio co dwa lata wymieniają smartfony, najczęściej zostawiają sobie w domu stare modele telefonów – przyznaje się do tego około połowa polskich klientów.

- Niestety szacunki mówią, że na całym świecie w 2023 r. na wysypiska śmieci trafi około 5 miliardów komórek i innych małych elektronicznych urządzeń. Chcemy to ograniczyć, dlatego w każdym naszym sklepie znajdują się recyklingowe pudła, do których można wrzucić stary lub zepsuty telefon. A jeśli telefon chociaż się włącza, można w salonie Orange dodatkowo otrzymać za niego bon zniżkowy na zakup produktów i usług - tłumaczy zapowiada Jacek Hutyra.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl