Rewitalizowany budynek Dyrekcji Stoczni Cesarskiej ma już pierwszych najemców

Za komercjalizację obiektu odpowiada międzynarodowa firma doradcza Cushman & Wakefield.

Budynek Dyrekcji to jeden z najstarszych obiektów położonych na obszarze Stoczni Cesarskiej. Jest on istotny szczególnie ze względu na udział w wielu historycznych i politycznych wydarzeniach związanych z Solidarnością. Do 2002 roku na pierwszym piętrze mieściło się biuro dyrektora Stoczni. Obecnie, obiekt przechodzi rewitalizację, która ma zakończyć się w III kwartale tego roku. Choć do otwarcia nowej przestrzeni jeszcze kilka miesięcy, pierwsi najemcy podpisali już umowy.

Pomimo względnie odległej daty ukończenia rewitalizacji, obserwujemy ogromne zainteresowanie budynkiem Dyrekcji. Podpisaliśmy dotychczas dwie umowy i prowadzimy negocjacje z kolejnymi najemcami. Pokazuje to, że coraz więcej firm chce lokować swoje siedziby w klimatycznych przestrzeniach i miejscach związanych z historią miasta – mówi Daria Zagożdżon-Dembicka z firmy Cushman & Wakefield.

Powierzchnię 470 mkw. w budynku Dyrekcji zajmie firma Seatech Engineering. Przedsiębiorstwo rozwija się w branży okrętowej i skupia głównie na projektowaniu statków wysoko wyspecjalizowanych, takich jak statki sejsmiczne, rybackie, czy badawcze.

Do Stoczni Cesarskiej trafiliśmy już w początkowych fazach jej rewitalizacji. Niezwykły klimat tego miejsca sprawił, że decyzję została podjęta niemalże natychmiastowo. Odwiedziliśmy wiele obiektów, ale to właśnie budynek Dyrekcji najbardziej przypadł nam do gustu. Mamy nadzieję, że w tak niepowtarzalnym i historycznym miejscu znajdziemy wiele inspiracji do tworzenia kolejnych projektów – mówi Adam Ślipy, prezes zarządu firmy Seatech Engineering.

Kolejną firmą, która ulokuje swoje biuro w zmodernizowanym budynku Dyrekcji, będzie Yetiz Interactive, agencja interaktywna zajmująca się budowaniem skutecznej komunikacji w Internecie. Najemca zajmie powierzchnię 210 mkw.

Interaktywny profil naszej agencji sprawia, że szukamy przede wszystkim ciekawej i niebanalnej przestrzeni. Myślę, że Stocznia Cesarska to miejsce, które pobudzi naszą kreatywność i pozwoli tworzyć jeszcze lepsze projekty dla naszych klientów. Industrialny klimat, wszechobecna historia i ciekawy design sprawiają, że nie da się przejść obojętnie obok tego budynku – mówi Piotr Rocławski, CEO Yetiz Interactive.

Całkowita powierzchnia użytkowa obiektu Dyrekcji wyniesie 4000 mkw. i tak jak dotychczas będzie pełniła funkcję biurową. Dedykowana jest przede wszystkim małym firmom oraz start-upom. Poza powierzchnią biurową, przygotowywane są strefy relaksu, współdzielone sale konferencyjne, kawiarnia i współdzielone aneksy kuchenne. Będzie tam również miejsce do organizacji konferencji, wystaw i imprez. Przestrzeń co-workingowa znajdzie się na dwóch najwyższych, dotychczas wyłączonych z użytkowania, piętrach budynku.