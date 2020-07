PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały umowę z Budimeksem na modernizację stacji Warszawa Zachodnia. Inwestycja za ponad 1,9 mld zł netto będzie gotowa do 2023 r. Budowa rusza 8 lipca br.

- Przebudowa Warszawy Zachodniej to rewolucja na mapie transportowej Warszawy. Dziennie z tej stacji korzystają tysiące pasażerów. Po zakończeniu przebudowy pojawi się więcej pociągów dalekobieżnych i podmiejskich. To kolejny krok na drodze do celu, jakim jest bezpieczna, komfortowa i przewidywalna polska kolej. Tak wygląda realizacja Planu Dudy w praktyce, podpisana umowa na 2 mld zł stworzy blisko 500 miejsc pracy przy samej przebudowie stacji kolejowej - powiedział Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury.

- Polska od lat realizuje inwestycje kolejowe dofinansowane ze środków unijnych. Tylko w perspektywie 2014-2020 na rozbudowę i modernizację linii i obiektów kolejowych w naszym kraju zarezerwowaliśmy w budżecie unijnym ponad 40 mld złotych. Kolej będzie również ważnym obszarem inwestowania pieniędzy europejskich w nowej perspektywie - dodał Grzegorz Puda, wiceminister funduszy i polityki regionalnej.

- Przebudowana przez PKP Polskie Linie Kolejowe Warszawa Zachodnia będzie najnowocześniejszą stacją kolejową w Polsce. Codziennie tysiące pasażerów kolei aglomeracyjnej i dalekobieżnej zyska atrakcyjne podróże i sprawne połączenia z komunikacją miejską. Warszawa Zachodnia będzie dostosowana do potrzeb wszystkich pasażerów. Nowe możliwości stacji zwiększą rolę kolei w systemie komunikacji Warszawy, województwa mazowieckiego i Polski - podkreślił Ireneusz Merchel, prezes PKP Polskich Linii Kolejowych.

Warszawa Zachodnia to największa w Polsce stacja pod względem liczby kursujących pociągów. Średnio na dobę przez stację przejeżdża około 1000 pociągów aglomeracyjnych, regionalnych, dalekobieżnych krajowych i międzynarodowych. Przebudowa Warszawy Zachodniej to kolejny etap modernizacji linii średnicowej.

Wszystkie perony zostaną zadaszone. Przewidziano ruchome schody i windy przystosowane do przewozu wózków i rowerów. Stacja będzie w pełni dostępna dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Czytelne oznakowanie oraz system informacji pasażerskiej ułatwią korzystanie z kolei. Dodatkowy peron od strony ul. Tunelowej zwiększy możliwości kursowania pociągów.

Wizualizacja: DWAA Architekci

Komunikację w obszarze stacji ułatwi kładka, która połączy Wolę i Ochotę. Całkowicie zmieni się przejście podziemne - będzie wyższe i szersze oraz połączone z przestrzenią poczekalni i kas biletowych. Przejście zostanie też wydłużone do peronu nr 8 przy linii obwodowej.

